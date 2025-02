Papa no Gemelli. Oblatos do Sagrado Coração: nossa oração se une à de tantos irmãos

Essa oração brota do amor pelo Sucessor de Pedro, diz o superior dos Oblatos, citando em seguida palavras do seu fundador, o Beato Mottola: “O Papa, como a Eucaristia, é o centro do nosso amor e, assim como não se pode conceber um sacerdote que não ame Jesus na Eucaristia, também não pode haver um sacerdote que não ame o Papa. Sim, amemos o Papa, e que nosso amor não seja apenas um amor ideal, mas um amor para cooperar, lutar, vencer ou morrer, acendamos uma chama para o Papa em nosso coração”

Vatican News Ouça e compartilhe Leia também 26/02/2025 Camboja. Unidos em oração e esperança: encontro no estilo Taizé e oração pelo Papa Desde segunda-feira, 24 de fevereiro, a igreja dos Santos Pedro e Paulo mantém a porta aberta e dá as boas-vindas a qualquer pessoa que queira participar: há também budistas e ... Nestes dias de “grande preocupação” com a saúde do Papa Francisco, a oração de toda a família dos Oblatos e Oblatas do Sagrado Coração, fundada pelo Beato Francisco Mottola, está “unida à de tantos fiéis que em todos os cantos do mundo, nestas horas, estão rezando pelo Pastor universal da Igreja”. É o que afirma o padre Francesco Sicari, superior dos sacerdotes oblatos do Beato Dom Mottola, acrescentando que essa intensa oração “brota não apenas de um sentimento de compaixão humana, mas do amor pelo Sucessor de Pedro que o Beato Mottola sempre manifestou ao longo de sua vida sacerdotal e que foi capaz de transmitir aos seus filhos espirituais”. Acendamos uma chama para o Papa em nosso coração Leia também 26/02/2025 Reina: “Como uma família, para nosso pastor Francisco” Na igreja nacional argentina em Roma, na noite desta terça-feira, o cardeal vigário celebrou uma Missa pela saúde do Papa: “Que o Senhor dê ao nosso bispo a força e a capacidade de ... O Beato Mottola escreveu: “O Papa, como a Eucaristia, é o centro do nosso amor e, assim como não se pode conceber um sacerdote que não ame Jesus na Eucaristia, também não pode haver um sacerdote que não ame o Papa. Sim, amemos o Papa, e que nosso amor não seja apenas um amor ideal, mas um amor para cooperar, lutar, vencer ou morrer, acendamos uma chama para o Papa em nosso coração”. Amor Pedro e seus Sucessores, fidelidade e obediência Leia também 27/02/2025 Cardeal Re: Deus permita ao Papa retomar em breve seu serviço apostólico Terceiro Rosário rezado na Praça São Pedro pela saúde de Francisco. O decano do Colégio Cardinalício conduziu a oração na Praça São Pedro: que o Santo Padre retorne à "integridade ... O beato calabrês, explica o padre Sicari, “sempre foi um filho da Igreja e, depois da Eucaristia e de Nossa Senhora, seu maior amor era pelo Papa. Ele afirmava com convicção: 'Esse vínculo com o Papa e os bispos é a nossa mais bela glória'. Indo a Roma e à Basílica Vaticana, ele costumava colocar a cabeça sob os pés de São Pedro como sinal de fidelidade e obediência à Igreja”, enfatiza o padre Sicari. (com Sir) Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui