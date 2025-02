A proximidade e as orações pela saúde do Papa Francisco

Velas do lado de fora do hospital Gemelli, onde o Papa Francisco está internado para exames e tratamento de bronquite em Roma. (AFP or licensors)

Na Argentina, Missas e orações pela pronta recuperação de Francisco. Dos bispos da Costa Rica, o afeto e a proximidade filial ao Pontífice. Do Rabino Chefe de Roma, os votos para uma pronta e completa cura.

Não só bilhetes e desenhos das crianças hospitalizadas no Hospital Gemelli, especialmente no setor de oncologia. Neste dias de hospitalização, de fato, o Papa Francisco vem recebendo mensagens de várias partes do mundo, que asseguram proximidade e orações pela sua pronta recuperação.

Bispos argentinos

A Conferência Episcopal da Argentina (CEA), por exemplo, convidou todas as comunidades a se unirem em oração pela saúde do Pontífice, "pedindo ao Senhor que lhe conceda a cura."

"Com gratidão por seu serviço incansável à Igreja e ao mundo - diz a nota dos bispos divulgada na segunda-feira -, "nós o acompanhamos espiritualmente neste período de internação e descanso.Confiamos na intercessão de Nossa Senhora de Luján, padroeira do nosso país, e encorajamos cada comunidade a oferecer suas orações pelo Papa Francisco”.

Neste meio tempo, os “curas villeros”, os sacerdotes e comunidades de todos os bairros pobres e operários da Argentina, e especialmente das periferias de Buenos Aires, unem-se, como consta em um comunicado, “em oração permanente pela saúde do nosso amado Papa Francisco, que encarna e transcende magnificamente ‘uma Igreja pobre para os pobres’, como ele desejou desde o primeiro dia. Como um ato de unidade, pedimos a uma só voz em cada um dos nossos bairros um tríduo de Missas por sua saúde na terça-feira 18, quarta-feira 19 e quinta-feira 20 de fevereiro à noite."

Bispos Costa Rica: afeto e proximidade filial

Também os bispos da Conferência Episcopal da Costa Rica, conforme nota enviada à Agência SIR, “junto com todo o povo de Deus da nação, elevam orações pela saúde do Papa Francisco, que com humildade e dedicação continua guiando a Igreja com o testemunho de sua vida e suas palavras”.

“Santo Padre - escrevem ainda os prelados - neste momento de fragilidade, queremos expressar-lhe nosso afeto e proximidade filial. Unimo-nos em comunhão com toda a Igreja para pedir ao Senhor que lhe conceda força, consolação e uma rápida recuperação. Sabemos que na sua fraqueza humana se reflete a força de Cristo, que acompanha os seus servos em cada passo. Elevemos nossas preces ao Senhor pedindo força, consolo e uma rápida recuperação. Como Pastor universal, o senhor foi e é um farol de misericórdia e esperança para a Igreja e para o mundo inteiro, mostrando com sua vida o rosto amoroso de Deus. Hoje pedimos ao Espírito Santo que o cubra com sua graça e o encha de paz neste momento de provação”.

Rabino Chefe de Roma

Também do mundo judaico chegam votos ao Papa de uma recuperação “rápida” e “completa”. Em uma mensagem endereçada a Francisco, o Rabino Chefe de Roma, Riccardo Di Segni, diz estar “preocupado com as notícias sobre sua saúde. Desejo-lhe uma rápida e completa recuperação".