Síria: todas as paróquias de Homs em oração pelo Papa

Celebrações eucarísticas e oração diária do terço pela saúde de Francisco na arquidiocese liderada pelo arcebispo Jacques Mourad. Os cristãos sírios sabem que seu país “está no coração e na oração diária” do Pontífice, “a Igreja precisa dele e de sua missão”, diz o prelado.

Vatican News Os cristãos da Síria também estão rezando diariamente pelo Papa, que está hospitalizado há 11 dias no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, e cujo quadro clínico, devido a uma infecção polimicrobiana e pneumonia bilateral que surgiu com patologias anteriores e bronquite asmática, é complexo. O arcebispo de Homs dos Sírios, dom Jacques Mourad, explicou à redação francesa da Rádio Vaticano - Vatican News que nas 12 paróquias da diocese é celebrada a missa pela saúde do Papa e também é rezado o terço todos os dias. Os cristãos sírios sabem "que a Síria está no coração e na oração diária do Papa Francisco", acrescentou o prelado. "Isso é o mínimo que podemos fazer por ele", continuou, "rezando por ele, por sua saúde, porque a Igreja precisa dele e de sua missão" para a renovação da Igreja, "para que ela seja uma Igreja de todos os povos do mundo inteiro".