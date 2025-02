Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, bispo coadjutor da Diocese de Santos

Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães foi nomeado bispo coadjutor da Diocese de Santos. Em sua saudação, a CNBB manifesta alegria e satisfação pela notícia.

Vatican News

Nesta segunda-feira (24/02), o Santo Padre nomeou bispo coadjutor da Diocese de Santos (SP), dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, transferindo-o do Ofício de Auxiliar de Belo Horizonte.

Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães nasceu em 6 de janeiro de 1960, em Ponte Nova, na Arquidiocese de Mariana, no Estado de Minas Gerais.

Estudou Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em Belo Horizonte (MG) e obteve o Mestrado em Teologia Pastoral no Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus em Belo Horizonte.

Recebeu a ordenação sacerdotal em 16 de julho de 1988 pela Sociedade Salesiana de São João Bosco (Salesianos) e em 1992 foi incardinado na Arquidiocese de Belo Horizonte.

Desempenhou os seguintes cargos: pároco de São João Batista em Jaciguá (ES) e de Santa Maria, Mãe de Deus em Belo Horizonte; vigário forâneo e membro do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Arquidiocesano; Professor de Teologia Sistemática e Pastoral em alguns institutos de ensino superior; vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2007-2022); presidente do Conselho Superior da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) (2011-2015); membro do Pontifício Conselho para a Cultura (2015-2022).

Nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte em 11 de fevereiro de 2006, recebeu a consagração episcopal no dia 25 de março seguinte.

Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) foi presidente da Comissão Episcopal para a Cultura e a Educação (2011-2015) e da Comissão Episcopal para a Comunicação (2015-2023).

Em sua saudação a dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, a CNBB escreve: "Foi com alegria e satisfação que recebemos a notícia de sua nomeação para o ofício de bispo coadjutor da Diocese de Santos, em São Paulo. Alegramo-nos com dom Tarcísio Scaramussa, bispo Salesiano Dom Bosco (SDB), que poderá contar com o seu apoio fraterno no pastoreio dessa porção do povo de Deus no Estado de São Paulo".