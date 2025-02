O Papa nomeia pe. Giuseppe Luigi Spiga bispo de Grajaú

O pe. Giuseppe Luigi Spiga é do clero da Arquidiocese de Cagliari, na Itália, Fidei Donum na Diocese de Viana, no Estado do Maranhão.

Vatican News

O Santo Padre nomeou bispo da Diocese de Grajaú (MA), nesta segunda-feira (17/02), o pe. Giuseppe Luigi Spiga, do clero da Arquidiocese de Cagliari, na Itália, Fidei Donum na Diocese de Viana (MA). Atualmente é vigário geral e reitor do Seminário Maior São Bonifácio na Diocese de Viana.

Pe. Giuseppe Luigi Spiga nasceu em 29 de julho de 1972, em Serramanna, na Arquidiocese de Cagliari, na Itália. Estudou Filosofia e Teologia na Pontifícia Faculdade Teológica da Sardenha, em Cagliari.

Foi ordenado sacerdote em 3 de outubro de 1998 pela Arquidiocese Metropolitana de Cagliari.

Após a ordenação, ocupou os seguintes cargos: vice-reitor do Seminário (1996-2002); vigário episcopal no Departamento Diocesano para os Problemas Sociais (1998-2003); diretor da Escola de Fé e Consciência Política (1998-2003); diretor espiritual da API Colf (1998-2003); pároco de São Jorge Bispo (2003-2008).

Desde 2008 é sacerdote Fidei Donum na Diocese de Viana (MA) onde desempenhou os seguintes cargos: vigário paroquial de Nossa Senhora de Nazaré em Viana (2008-2009); vigário paroquial (2009) e pároco de São Sebastião em Matinha (MA) (2009-2015); coordenador e vigário episcopal da Área Pastoral de Lagos (2013-2015); assessor espiritual da Pastoral da Sobriedade (2013-2015); assessor eclesiástico da Pastoral Juvenil (2013-2015); coordenador diocesano da Prioridade IV Comunidade das Comunidades (2013-2015); vigário episcopal para a Pastoral Vocacional; e administrador da Diocese de Viana (2019-2020).

Desde 2015, é reitor do Seminário Maior São Bonifácio em São Luís (MA) e, desde 2019, é vigário geral da Diocese de Viana. Desde 2024, também é diretor administrativo do Instituto de Estudos Superiores do Maranhão - Faculdade Católica.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou uma saudação ao pe. Giuseppe Luigi Spiga, dizendo que se alegra com sua nomeação como novo bispo da Diocese de Grajaú, e agradece o "cuidado do Papa Francisco em prover a Igreja no Brasil com os Pastores de que necessita".