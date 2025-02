Padre Mattia Ferrari: migrantes, “situação desumana na Líbia”

O capelão da ONG Mediterranea Saving Humans dá o alarme sobre as condições dos refugiados em movimento, após a descoberta de duas valas comuns ao sul de Benghazi e no sudeste do país.

Beatrice Guarrera – Vatican News

Eles ainda estavam gritando, sob a poeira, os homens e mulheres encontrados nos últimos dias em duas valas comuns na Líbia. Não mais com suas vozes, mas com seus corpos maltratados e sem vida, com ferimentos de bala. Dezenove corpos foram descobertos em Jakharrah, cerca de 400 km ao sul de Benghazi, e outros 30 (mas pode haver até 70) foram encontrados no deserto de al-Kufra, no sudeste do país. Isso foi relatado pela Organização Internacional para Migração (OIM), que expressou “choque e preocupação” com a descoberta das duas valas comuns na Líbia. Não é a primeira vez que corpos de migrantes vêm à tona no país, pessoas desaparecidas que permanecerão sem nome, sem mãe ou filho para velá-las com dignidade. São homens e mulheres que, presumivelmente, acabaram sendo vítimas de traficantes de pessoas, enquanto buscavam uma vida melhor, tendo sido forçados a fugir da pobreza e da opressão.

Rejeições sistemáticas

A descoberta das valas comuns “é a enésima confirmação da situação desumana que existe na Líbia, em detrimento de tantos irmãos e irmãs migrantes”, disse padre Mattia Ferrari, capelão da ONG Mediterranea Saving Humans, à mídia vaticana. “Na Líbia acontece o que o Papa chama de ‘lagers’ e o que as Nações Unidas chamam de ‘horrores’, e essa é mais uma história de atrocidades totalmente inaceitáveis que ferem nossa consciência humana e cristã”. A Líbia, de fato, lembra o padre, não é simplesmente um país de passagem, mas “um país pelo qual os migrantes são forçados a passar, devido ao fechamento dos canais legais de acesso” e “para o qual são enviados, devido às rejeições sistemáticas que a Itália e a União Europeia financiam”.

Inúmeras violações dos direitos humanos

Até o momento, o número de pessoas que conseguem entrar em território europeu por meio de rotas regulares é muito pequeno. Desde dezembro de 2023, após a assinatura do protocolo entre o Ministério do Interior italiano, o Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional, o ACNUR, a Arci e a Comunidade de Santo Egídio, 592 pessoas chegaram à Itália. Os últimos chegaram nesta terça-feira, 11 de fevereiro, em um voo de Trípoli. São 139 refugiados, incluindo 69 menores de idade, alguns dos quais nasceram na Líbia, onde viveram por muito tempo com suas famílias em condições extremamente difíceis.

Além disso, há anos várias organizações internacionais vêm relatando as inúmeras violações de direitos humanos sofridas pelos migrantes na Líbia: práticas de trabalho forçado, sequestro, extorsão, engajamento forçado em milícias, até a arriscada travessia do Mar Mediterrâneo, tentada em barcos improvisados. E o que aguarda aqueles que são rejeitados e enviados de volta à Líbia é igualmente assustador: centros de detenção onde a tortura, o estupro, a falta de alimentos e de assistência médica, o aprisionamento em celas superlotadas e condições higiênicas alarmantes estão na ordem do dia.

Esperanças traídas

O padre Mattia Ferrari conhece bem a vida desses migrantes, que ele encontra escapando da morte quando trabalha no Mare Jonio, o navio de resgate da Mediterranea Saving Humans. Mesmo em terra, o padre Mattia continua com seu compromisso com os sobreviventes, como os da organização Refugees in Libya. “Essas pessoas”, diz ele, “relatam uma violência e um sofrimento incríveis, além de todos os limites, além da imaginação. Cada pessoa carrega dentro de si uma história, um rosto, uma esperança, que é traída por esse sistema de violência indescritível que de fato acontece com nossa cumplicidade ou, às vezes, simplesmente com a cumplicidade de nossa indiferença”.

A necessidade de reconciliação

As vozes que surgem do mundo político para tomar medidas que poderiam realmente mudar a situação ainda parecem fracas. Um caso emblemático é o caso do general líbio Nijeem Osama Almasri, acusado de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional, o mesmo tribunal que confirmou na segunda-feira, 10 de fevereiro, que havia aberto um processo sobre “a falha da Itália em atender a um pedido de cooperação na prisão e entrega” do general líbio, que foi detido em solo italiano, mas depois repatriado em 21 de janeiro passado. O que foi feito”, observa o padre Mattia, ‘exacerbou uma ferida enorme e, portanto, há uma necessidade de reconciliação, reconciliação com os migrantes e com aqueles que são vítimas de Almasri’. O convite do padre é, portanto, para nos deixarmos questionar por toda essa dor e depois “abrir nossos corações, porque essas pessoas estão levantando em nossa direção o que é o grito da fraternidade e estão pedindo para serem reconhecidas em sua dignidade como irmãos e irmãs”. De fato, ainda há esperança de reverter o curso: “Se nos pegarmos pela mão”, continua ele, “com a sociedade civil, com os próprios migrantes, então poderemos construir um novo mundo”, “outro sistema para finalmente dar corpo à fraternidade”. Por causa do que está acontecendo “na Líbia, na Tunísia e em tantas partes do mundo”, a “fraternidade humana” está sendo destruída, diz o pe. Mattia, e “se não a reconstruirmos, não teremos alternativa à barbárie, ao avanço das guerras, à violência, à catástrofe ambiental. Não há outra alternativa a não ser nos redescobrirmos como irmãos e irmãs”.

O sistema mafioso da Líbia

Seu zelo em viver concretamente o que prega levou o padre a receber ameaças e até mesmo a ser colocado sob escolta, acima de tudo, explica ele, por ter denunciado “o sistema mafioso líbio”, onde “os líderes da máfia líbia lucram com o tráfico de seres humanos, com a rejeição de migrantes, como a ONU também denunciou”. Para as instituições, para a política, para a sociedade, o capelão da Mediterranea Saving Humans pede “para pegar os migrantes pela mão, para ouvi-los, para encontrá-los e depois caminhar juntos. Todos eles”. É um ministério que ele realiza com paixão como homem e como sacerdote, acompanhado por muitos ativistas, pessoas muitas vezes diferentes dele: “Neles eu vejo o amor de Jesus, a paixão de Jesus. Alguns acreditam Nele, outros não, mas todos eles são o samaritano da parábola, vivendo aquele amor visceral que caracteriza o coração de Jesus”.