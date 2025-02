Em livro, Pe Eduardo Zanom ensina como evangelizar as crianças na prática nos dias de hoje.

A evangelização infantil é um grande desafio nos tempos de hoje. Estamos em um contexto de muita informação e dispersão. Na medida em que o Evangelho parece perder espaço, somos chamados a evangelizar uma geração imediatista.

Este livro quer ser uma resposta ao contexto em que vivemos. Precisamos resgatar uma evangelização capaz de envolver o ser humano desde a infância. É necessário analisar os desafios atuais e estabelecer uma linguagem capaz de envolver os pequenos, favorecendo uma verdadeira experiência com Deus. Para isso, temos que entender todos os responsáveis em cada fase do desenvolvimento infantil: os pais, os padres, os catequistas e todo povo de Deus. A Santa Missa deve ocupar o papel central na vida espiritual do cristão, mas a evangelização infantil deve ir além. Além do envolvimento das crianças com a Missa, precisamos resgatar a cultura católica como base de uma evangelização integral.

Com o projeto da Turma do Padre Dudu, já iniciamos o compromisso de evangelizar as crianças através da arte, da cultura e da espiritualidade. Só que a messe é grande e os trabalhadores são poucos! Os leitores deste livro poderão desfrutar de uma reflexão prática para aprimorar a evangelização infantil.

Padre Eduardo Zanom: “A evangelização infantil”

A Rádio Vaticano - Vatican News conversou com padre Dudu:

Padre Dudu. Como nasce o desejo de evangelizar as crianças através da escrita, neste caso de um livro?

O desejo de evangelizar as crianças nasceu de um carisma próprio que Deus me deu de consegui falar e atrais a atenção das crianças. Tudo começou com a Missa das crianças e esse carisma foi se desenvolvendo e na pandemia, com o fechamento das igrejas, sobrou l tempo pra gente se dedicar também a outras coisas que Deus nos inspirava. Este livro tem como objetivo partilhar com todos a importância de acompanhar as crianças, de entender o papel das crianças na vida da igreja. O livro é uma partilha de uma história de vida ao longo desses 15 anos de Ministério sacerdotal onde eu pude desenvolver um pouquinho mais o trabalho direcionado às crianças tendo como base o princípio que elas são participantes da igreja, elas são agentes de evangelização.

O que entende por “Evangelização infantil”?

A evangelização infantil é o esforço que fazemos para que as crianças se sintam parte da igreja. Elas não são uma tábua rasa que devem ser preenchidas, a igreja não é uma escola, é um lugar de comunhão. Nesse sentido as crianças devem se sentir parte da igreja, partilhando a suas histórias, se tornam grandes testemunhas da graça de Deus. Na minha paróquia tenha essa experiência no dia a dia e sobretudo na festa do padroeiro o quanto as crianças se envolvem, convidam as pessoas, trazem a família para viver a fé. A família retorna à igreja por causa da criança. Desta forma, as crianças se sentem sujeitos eclesiais, se identificam com a paróquia, com o seu pastor, com a sua comunidade. A evangelização infantil é este esforço que fazemos para que a criança se torne um agente de evangelização.

Fale sobre o projeto da Turma do Padre Dudu.

O projeto da turma do padre Dudu surgiu em meio à pandemia. Eu era o responsável na minha diocese pelo evento promovido pela prefeitura que se chamava Palmas capital da Fé. A Gestora na época solicitou um show infantil católico e não tínhamos nenhum para oferecer e isso ficou marcado em meu coração. Com a vinda da pandemia Deus foi suscitando um projeto infantil no meu coração, que deveria me dedicar a isso e me abrir a esse carisma. Assim surgiu a turma do Padre Dudu que é composto por seis personagens sendo dois humanos e quatro fantoches. Com esses personagens produzimos conteúdo infantil: músicas, livros, teatros, shows musicais. A evangelização infantil é muito exigente porque as crianças são muito sensoriais. Não basta você fazer um bom discurso, é necessário utilizar outros elementos para que a atenção da criança não se disperse. Daí o nosso esforço de utilizar uma metodologia que envolva criança e para que ela seja capaz de absorver e transmitir a fé que experimentou em sua comunidade. Esse projeto já vai além da nossa diocese, já alcançou o Brasil e tenho me esforçado para falar ao clero e despertar a importância de uma evangelização infantil eficaz para garantirmos bons cristãos no futuro. Falar ao público infantil é difícil, nós padres nos formamos em teologia, somos habituados a discursos teológicos, portanto é necessário decodificar o Evangelho para que a criança tenha não só acesso, mas entendimento da Palavra e se torne capaz de transmitir a fé que recebeu. Este é o grande objetivo do projeto da turma do Dudu. Quem não nos conhece pode entrar em nosso site www.Turmadopadudu.com.br, nosso instagram @turmadopadreduduoficial ou visitar nossos vídeos no youtube @turmadopadredudu. Nós começamos no digital e agora partimos para o Real. Fizemos uma transição diferente visto que o projeto nasceu na pandemia. Nossas principais ações são digitais, mas hoje já vivemos uma missionariedade indo a tantos ambientes onde somos convidados para evangelizar as crianças, levando a fé através da arte cultura e espiritualidade.

Sobre o autor

Padre Eduardo Zanom é sacerdote há 15 anos, incardinado na arquidiocese de Palmas, é pároco da Catedral Divino Espírito Santo e evangelizador infantil. Estou Filosofia e Teologia e fez mestrado em Teologia Moral na Academia Afonsiana em Roma. Em seu ministério sacerdotal sempre teve muito carisma para evangelizar as crianças o que culminou na fundação do projeto de arte e cultura chamado da Turma do Padre Dudu. Com 4 livros escritos e mais de 30 músicas lançadas este projeto tem ganhado todo o Brasil através das plataformas digitais.

Sobre a Turma do Padre Dudu

Esse projeto de evangelização existe há 5 anos através de livros, conteúdo no Youtube e missas das crianças transmitidas pela TV Evangelizar. A transmissão da fé, não é apenas ensinar um conteúdo, mas ensinar a criança a se relacionar com Deus. A turma do padre Dudu faz isso através de celebrações, orações, músicas, estórias lúdicas e reflexões.

