Cardeal Marx chocado com ataque em manifestação em Munique

Durante uma manifestação sindical em Munique nesta quinta-feira, um carro avançou contra a multidão. Segundo relatos da mídia, pelo menos 28 pessoas ficaram feridas, algumas gravemente. O primeiro-ministro Markus Söder falou de um ataque "suspeito". A Arquidiocese de Munique e Freising expressou sua "profunda consternação"

Vatican News

“Estou chocado e horrorizado com este incidente terrível em que pessoas foram vítimas de violência arbitrária em espaço público. Ainda não sabemos quais são exatamente as motivações do motorista. Minhas orações vão para as vítimas e suas famílias e agradeço aos serviços de emergência por sua ação rápida”, afirmou o cardeal Reinhard Marx, arcebispo de Munique e Freising, em um comunicado da Arquidiocese à imprensa.

Na manhã desta quinta-feira, perto de Stiglmaierplatz na Seidlstrasse, a apenas algumas centenas de metros do Bayerischer Hof, onde realiza-se neste final de semana a 61ª Conferência de Segurança de Munique, um carro atropelou deliberadamente uma multidão durante uma manifestação do sindicato Verdi. O contexto ainda não está claro. Relatos da mídia dizem que a polícia prendeu o motorista. Segundo informado, ele é um requerente de asilo de 24 anos, oriundo do Afeganistão.