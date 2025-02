A morte de Pe. Joseph Ballong: 34 anos de dedicação à Rádio Vaticano

O primeiro responsável africano da seção franco-africana da Rádio Vaticano faleceu no sábado, 1º de fevereiro, em Roma, aos 76 anos de idade. Sua voz era conhecida através do programa “Rendez-vous avec l'Afrique”, Encontro com a África.

Stanislas Kambashi - Vatican News

Sacerdote da diocese de Kara, no Togo, Pe. Joseph Ballong-Wen-Mewuda dedicou muitos anos de vida ao serviço da Igreja, como sacerdote e na Rádio Vaticano. Por 34 anos, através das ondas de rádio, informou o mundo sobre o Papa, o Vaticano, a Igreja universal e africana, a sociedade e muito mais.

De 1986 a 2013, ele foi responsável pela seção franco-africana da Rádio Vaticano, cuja edição diária era introduzida pela música tema “Rendez-vous avec l'Afrique”, com sua voz. Para muitos ouvintes, “ele era uma das grandes fontes de informações confiáveis”. Em 2021, por ocasião do aniversário de 60 anos das transmissões diárias da Rádio Vaticano para a África, Ballong destacou que, no vasto cenário da mídia de hoje, a transmissão de informações confiáveis, autênticas e verificáveis era o que tornava a Rádio Vaticano especial.

Uma especificidade africana na Rádio Vaticano

Os programas da Rádio Vaticano para a África começaram em 1950. Mas foi somente em 1961 que os vários países começaram a receber notícias regulares do Papa e da Igreja universal, das igrejas locais e de outras fontes sociopolíticas. As transmissões diárias para a África eram feitas regularmente em inglês, francês, português, árabe e kiswahili. Anos depois, foram acrescentados o amárico, o tigrínia e outros idiomas africanos. As transmissões em francês para a África e Madagascar remontam ao período após o Concílio Vaticano II, a pedido dos bispos africanos que queriam um programa especial para a África, como Pe. Ballong explicou repetidamente. O programa, como ele lembrou em 2021, foi reestruturado “para dar a essas transmissões um rosto africano”, e essa foi uma das razões pelas quais o programa franco-africano foi intitulado “Rendez-vous avec l'Afrique”, Encontro com a África.

Padre Bodjoko: Ballong, um precursor africano na Rádio Vaticano

O trabalho desse “precursor africano” dentro da instituição de mídia do Vaticano “permanecerá gravado em nossa memória”, diz o jesuíta Jean-Pierre Bodjoko, que sucedeu Pe. Ballong como responsável do serviço “Francês-África” da Rádio Vaticano. “Ele integrou as línguas africanas - Ewondo, Kikongo, Kinyarwanda, Kirundi, Lingala, Malagasy, Tshiluba - nos programas transmitidos pela Rádio Vaticano”, destaca o jesuíta congolês, explicando como ”esse homem rigoroso deixou uma marca significativa com sua presença africana na Rádio Vaticano. Eu pude dar continuidade ao seu trabalho, inclusive dando espaço adequado às notícias das Igrejas africanas locais”, continua o Pe. Bodjoko, que foi responsável de 2013 a 2021.

Albert Mianzoukouta, por 25 anos ao lado de Pe. Ballong

Albert Mianzoukouta, jornalista do Congo-Brazzaville, atualmente editor da Semaine Africaine, o bissemanário da Conferência Episcopal do país, foi uma das pessoas que trabalhou por muito tempo com o Pe. Ballong na Rádio Vaticano. “Para todos nós, ele permitiu que a Rádio Vaticano marcasse sua universalidade com uma presença africana mais assertiva. Homens e mulheres africanos vieram para se colocar a serviço da Palavra de Deus nas ondas de rádio da nossa maior estação de rádio católica, com o compromisso inabalável de um pai, Joseph Ballong. Ele representou nosso continente e nossa Igreja por meio da natureza africana de seu compromisso profissional”.