Bulgária: voluntários levam comida e esperança aos pobres de Sófia

Nas ruas da capital búlgara, os voluntários da Ordem de Malta, juntamente com os operadores da Caritas, oferecem refeições quentes aos que vivem pelas ruas, além de informações sobre onde encontrar assistência: “distribuímos atenção, não apenas comida”.

Iva Mihailova - Vatican News

É um dos dias mais frios de inverno em fevereiro; lá fora faz 11 graus negativos. Voluntários da Ordem de Malta, acompanhados por operadores da Caritas de Sófia, na Bulgária, distribuem refeições quentes para os sem-teto reunidos em frente ao hotel Rila, na capital. Muitos chegam dos subúrbios para a distribuição semanal de alimentos; são muitos, fazem fila e alguns discutem porque as porções não são suficientes para todos. Está muito frio, mas as pessoas estão famintas.

Iniciamos esse projeto há alguns anos, porque vimos que as pessoas estavam necessitadas e somos muito gratos ao restaurante italiano Da Mamma Carla&Fabio, que doa alimentos todas as quintas-feiras”, disse a embaixadora da Ordem de Malta na Bulgária, Ursula Hofer Zuccoli, à mídia do Vaticano e acrescentou: ‘queremos levar não apenas alimentos, mas também atenção e esperança para essas pessoas’.

Assistência móvel

Há muitos anos, os operadores do serviço móvel de assistência aos sem-teto da Caritas de Sófia têm oferecido aos sem-teto uma relação calorosa e respeitosa com sua situação. “Uma grande parte da sociedade não os considera ou os rejeita”, esclarece Maria Markova da Caritas, explicando que eles também fornecem informações valiosas sobre possibilidades de moradia, onde tomar banho ou onde comer.

Na capital búlgara, há três centros de acolhimento municipais onde, no entanto, não é possível permanecer por mais de seis meses. A assistência móvel da Caritas também intervém após relatos de cidadãos e tenta ajudar examinando cada caso em sua complexidade. “Cada um tem uma história individual, e muitas dessas pessoas estão vivendo na rua há muitos anos, algumas são viciadas em álcool ou usam drogas”.

Dantes, a rua como um 'legado'

Conosco, para ajudar na distribuição dos pacotes, vem Dantes Denchev, 35 anos, que em 2012 perdeu primeiro a mãe e depois o pai: junto com a herança dos pais, ele também herdou a execução da hipoteca da casa que possuía, que o banco logo lhe tirou. Ao ficar sem-teto, morou em uma garagem por oito anos. Agora ele está vivendo na rua: quando está quente, dorme no jardim atrás da mesquita, onde há fontes termais; quando está frio, pede ajuda aos amigos. Seus pertences agora estão espalhados em vários lugares e ele juntou seus bens mais preciosos em duas bolsas. Dantes se apresenta como ator, faz shows nas ruas e mostra um projeto ambicioso de um programa artístico no valor de 5 milhões.

O gesto que faz a diferença

Entre os beneficiários das refeições quentes da Ordem de Malta está Jancio Stoyanov, de 65 anos. Ele também é artista e figurante, mas não atua em nenhum filme há algum tempo: dorme em sua van e, às vezes, em um quarto no distrito de Simeonovo. Ele está muito feliz com a refeição quente que recebe, porque é quente e sacia. “Este inverno está mais frio do que no ano passado” e - como explica Maria Markova, da Caritas - ‘uma refeição quente realmente faz a diferença para essas pessoas’. Recentemente, justamente por causa do grande frio deste ano, a Caritas distribuiu sacos de dormir, que são resistentes ao frio e ao vento. De acordo com Maria, o Estado deveria encontrar uma maneira de reintegrar essas pessoas à sociedade, “porque muitas delas, com a ajuda adequada, poderiam encontrar um emprego e um quarto para morar e, assim, voltar a ter uma vida normal”.