“Carlo Acutis nas pegadas de Francisco e Clara de Assis - Originais, não fotocópias" será apresentado na próxima semana

O jovem beato Carlo Acutis deverá ser canonizado no domingo, 27 de abril. Neste contexto, o bispo de Assis, Dom Domenico Sorrentino, propõe uma obra que traz, entre outros, detalhes inéditos de alguns momentos, desde a sua morte até o traslado para o Santuário do Despojamento.

Vatican News

O livro “Carlo Acutis nas pegadas de Francisco e Clara de Assis - Originais, não fotocópias”, das Edições Francescane italiane, será apresentado em Roma, na terça-feira, 25 de fevereiro. A iniciativa é organizada pela Fundação diocesana de religiões Assis–Santuário do Despojamento, em colaboração com a Comunidade de Sant'Egidio.

Estarão presentes da sala de conferências da Comunidade de Sant'Egidio o autor, dom Domenico Sorrentino (bispo das Dioceses de Assis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno), Marco Impagliazzo, presidente da comunidade, Pe. Enzo Fortunato, presidente do Pontifício Comitê para o Dia Mundial da Criança e, em conexão, a mãe do Beato, Antonia Salzano. O encontro será moderado por Ignazio Ingrao, correspondente do Vaticano para o canal TG1.

No livro, que também contém um pensamento de autoria do Papa Francisco, dom Sorrentino responde a perguntas recorrentes, como por exemplo, por que Carlo Acutis foi sepultado no Santuário do Despojamento, em Assis? Qual é a ligação entre o jovem milanês a ser canonizado em 27 de abril e a cidade seráfica?.

O bispo também traz detalhes inéditos de alguns momentos, desde sua morte até o traslado para o Santuário do Despojamento, e a atual veneração do corpo, que no ano passado atraiu cerca de 1 milhão de visitantes.

“Este livro - explica o prelado italiano - apresenta aos jovens, e não só, este extraordinário ‘team’ composto por Francisco de Assis e Carlo Acutis, que se formou no mesmo lugar, com a diferença de oitocentos anos, e que está mudando o rosto de Assis”.

A este propósito, no livro há referência também ao prêmio internacional “Francisco d’Assisi e Carlo Acutis por uma economia da fraternidade”, que oferece 50 mil euros para projetos que nasçam nas bases e cujo prazo de apresentação de candidaturas termina no final de fevereiro.

A obra termina com um apêndice contendo a oração composta por dom Sorrentino para a canonização de Carlo, precedida pelo Cântico do Irmão Sol, ao qual o livro faz ampla referência, também por ocasião do oitavo centenário de sua composição - celebrado precisamente neste ano - ocorrida entre a pequena Igreja de São Damiano e o bispado de Assis, hoje parte integrante do Santuário do Despojamento.