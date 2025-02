Inauguração do estádio de Benghazi, na Líbia: o esporte é caminho de fraternidade

Mais de 40 mil pessoas participaram da cerimônia de abertura do novo estádio, que contou inclusive com um amistoso entre ex-jogadores famosos. Entre eles, os brasileiros Roberto Carlos, Júlio César e Júlio Batista. O vigário apostólico Overend Rigillo: é um sinal de bênção que consolida a dignidade dos jovens e das famílias após a escuridão do passado.

Giampaolo Mattei - Vatican News

“O esporte pode ajudar a virar a página, saindo da escuridão do passado”. Dom Sandro Overend Rigillo, frade menor, vigário apostólico de Benghazi, na Líbia, não mede palavras ao contar a “profunda experiência” que teve - na quinta-feira, 20 de fevereiro - na inauguração do novo estádio internacional em sua cidade. “Rezei ao Senhor para que essa mensagem de unidade e comunhão por meio do esporte se espalhe pelo mundo, especialmente onde há a ferida da divisão”, disse o bispo.

A inauguração do estádio em Benghazi, ele ressalta, “trouxe um elemento de esperança e entusiasmo, especialmente entre os jovens. Em seus olhos, mas também nos cantos e aplausos, vi precisamente a esperança tão desejada, juntamente com o senso de fraternidade e amizade, a alegria a ser vivida em união, em comunhão com todos sob a égide do esporte”. Em suma, o novo estádio assume um significado social que vai além do esporte, tornando-se quase um símbolo de renascimento, unidade e paz para o povo líbio. Para o bispo, “é um sinal de bênção, com um fundo esportivo, que consolida a dignidade dos jovens e das famílias após a escuridão do passado”.

Convidado pelas autoridades para a cerimônia - “no estádio éramos mais de 40 mil” - o vigário apostólico de Benghazi confessa que foi movido “por uma página de esperança para o presente e o futuro da Líbia: sim, vamos virar a página!”. Em particular, ele insiste nas palavras “alegria e esperança” que - é sua esperança - "devem iluminar o caminho para seguirmos juntos em frente. Sim, minha oração é que o Senhor ajude a todos a continuar essa jornada na luz da esperança!”. Também por meio da experiência esportiva. Para toda a Líbia e especialmente para Benghazi, enfatiza o bispo, foi um evento extraordinário, tanto que foi proclamado um dia de celebração.

A linguagem do esporte é a forma mais simples, mais difundida, mais popular de expressão cultural e mais ao alcance de todos. Isso também foi atestado, conclui o bispo, pelo jogo amistoso disputado entre ex-jogadores de futebol famosos, “que vieram de todas as partes do mundo”. Entre outros, entraram em campo o camaronês Samuel Eto'o, os brasileiros Roberto Carlos, Júlio César e Júlio Batista, o francês David Trezeguet, os ingleses Michael Owen e John Terry, o italiano Marco Materazzi, o alemão Jens Lehmann, os holandeses Clarence Seedorf e Patrick Kluivert, o espanhol Michel Salgado e o português Luís Nani.