Padre maronita, com esposa e filhos, cozinha para pobres no Líbano

Quando a esperança passa por um prato cozido sob um galpão e oferecido aos necessitados. O padre e sua esposa Dounia iniciaram o projeto “Cuisine de Mariam” após a explosão no Porto de Beirute, um pavilhão onde aqueles que, devido à guerra e à pobreza, não têm recursos, mas apenas fome, podem encontrar uma refeição quente recém-cozida. Com a ajuda dos filhos e voluntários, apoiados por doadores e pessoas físicas, eles também montaram uma cozinha itinerante e oferecem apoio psicológico.

Salvatore Cernuzio - Beirute

A explosão, a destruição e, longe dali, uma grande panela tirada de casa e levada às pressas para as ruas para cozinhar um prato quente para voluntários, feridos, familiares, pessoas das ruas próximas ao porto que haviam perdido tudo. Foi assim que a Cuisine de Mariam, o trabalho do padre Hani Tawk, um sacerdote maronita, e de sua esposa Dounia, começou, por um instinto de solidariedade, apenas algumas horas depois de uma das maiores tragédias que Beirute já conheceu. Um projeto de caridade no Líbano que consiste em nada mais do que cozinhar todos os dias para aqueles que não têm recursos, mas passam muita fome: os pobres, os deslocados, os refugiados, as vítimas da guerra.

Padre Hani e a mulher Douinia

Refeições pela rua

O casal, com 50 e 45 anos, respectivamente, casados há 24 anos, pais de quatro filhos e já avós (“Outro neto chegará em breve!”), primeiro distribuiu refeições nas calçadas da capital libanesa: pratos franceses, italianos (“molho à bolonhesa!”), principalmente pratos libaneses, porque eles atendem ao paladar da população. Eles fizeram isso por 25 dias, depois “nos expulsaram e encontramos um armazém meio destruído que montamos novamente”. Nos últimos meses, também há uma cozinha móvel que viaja por todo o país.

Da explosão do porto à Covid até a guerra

Desde a panela inicial, foram distribuídos até 25 mil pratos por mês, com uma média de quase 3 mil por dia. Durante a guerra, chegaram a ser 5 mil: “tabalhávamos 7 dias por semana. Durante 605 dias, nunca paramos”. Nem mesmo sob drones e bombas. Sim, porque a guerra para Hani e Mariam foi uma das muitas tragédias que, armados com conchas e panelas, eles enfrentaram nesses 5 anos: a explosão do porto, o agravamento da crise econômica, a pandemia de Covid, o conflito no sul do país. “Mas sempre seguimos em frente”, disseram à mídia do Vaticano, à margem do encontro em Harissa das ONGs e outras instituições de caridade libanesas com o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, em uma missão ao País dos Cedros.

A ajuda dos quatro filhos

Por trás dos óculos escuros do Padre Hari, surge um lampejo quando ele se lembra dos estágios iniciais do projeto. “Vivemos em Byblos, a 40 quilômetros de Beirute. Quando soubemos da explosão, pegamos uma panela grande e começamos a cozinhar para os voluntários e as pessoas afetadas. No início, era um projeto muito rudimentar, mas depois foi crescendo a cada dia. Depois de um mês, eles alugaram o galpão a 100 metros do porto, que agora está equipado com cozinhas profissionais e uma mesa bem comprida onde os dois exibem bandejas de alumínio cheias de comida nas redes sociais. No início, era apenas Dounia quem cozinhava, mas depois Hani também arregaçou as mangas. Ele teve que fazer isso quando sua esposa se aposentou durante o confinamento da Covid para cuidar das crianças e da casa. Quando a pandemia acabou, todos voltaram ao campo, inclusive as crianças: três meninos e uma menina de 26, 20, 16 e 13 anos. Estudantes e trabalhadores, eles ajudaram seus pais desde o início: “eles estavam sempre conosco. Antes, os preparativos eram feitos em casa”, diz o casal. “Cozinhávamos até a meia-noite e levávamos tudo para a rua no dia seguinte. Os meninos ficaram emocionados. Eles sempre se ocupavam e até colocavam suas economias”. Agora, compatibilizados com os compromissos do escritório e da universidade e especialmente no verão, eles continuam ajudando.

Alguns dos muitos pratos preparados (foto © Facebook - La Cuisine de Mariam, Mary's soup kitchen)

Além dos pratos, também apoio psicológico

Atualmente, a Cuisine conta com a presença de dois chefs profissionais que gerenciam a preparação das refeições diárias, além da ajuda de vários voluntários. E, como se isso não bastasse, a Duinia também começou a oferecer apoio psicológico e psicossocial. “Organizamos grupos para crianças e adultos”, diz ela. “No Líbano, a previdência social não cobre terapia psicológica, mas há uma grande necessidade de curar traumas e as pessoas aqui estão muito traumatizadas. A explosão do porto, bem como todos os problemas anteriores e posteriores, exerceu muita pressão psicológica sobre a população. Há sintomas persistentes, síndromes pós-traumáticas e também há violência intrafamiliar. Muitas pessoas não têm o luxo de ir a um psicólogo. Então, organizei clínicas gratuitas três vezes por semana. As pessoas sabem que estamos lá, marcam uma consulta e vêm”.

Apoio de doadores e ajuda de pessoas físicas

Sob um galpão, corpo, mente e alma são cuidados. A Cuisine de Mariam foi inicialmente apoiada pela L'Œuvre d'Oriente e depois por várias associações. Atualmente, o maior doador é a Fundação CMA-CGM, que pertence à empresa de transportes francesa, a terceira maior do mundo. “Mas”, dizem os protagonistas dessa fábula urbana, ”há muitas pessoas que, individualmente, acreditaram imediatamente em nós, em nossa missão, e nos ajudaram. Há muita caridade de pessoas físicas. É um milagre, um verdadeiro milagre”.

Dounia em atuação (foto © Facebook - La Cuisine de Mariam, Mary's soup kitchen)

O próximo passo? “Viajar pelo mundo!”

O padre Hani e Dounia, como mencionado, além do projeto do porto, recentemente deram início a outra iniciativa de uma cozinha móvel que percorre Beirute e outras cidades do Líbano, incluindo vilarejos afetados pela guerra. “Temos condições de preparar cerca de mil refeições por dia. E nem mesmo para perguntar a eles se, depois de tanto esforço, pretendem parar ou diminuir o ritmo. “Na verdade, nosso desejo é viajar pelo mundo, conhecer as pessoas, os pobres, onde eles estão, em suas necessidades”. Então, “mabruk!”, “parabéns!”.