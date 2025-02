Lançado o livro, “Cardeal Odilo Pedro Scherer: um Padre a Vida Toda”

Cardeal Odilo Pedro Scherer no lançamento da obra que conta sua trajetória de vida e traz suas impressões sobre temas da igreja e da sociedade.: “espero que o livro seja uma contribuição útil à Igreja e um testemunho sobre a vida de padre”.

Uma obra que “apresenta exatamente aquilo que brotou do coração de Dom Odilo, pos­sibilitando que todos os que a lerem conheçam não apenas o 7º Arcebispo de São Paulo e o Cardeal da Santa Igreja Roma­na, o que já seria conteúdo de enorme relevância, mas, sim, conheçam quem é o filho do senhor Edwino e da dona Francisca Wil­ma, gaúcho, criado no Paraná e que hoje se considera um paulistano de coração”.

É assim que os jornalistas Silvonei José Protz e Fernando Geronazzo sin­tetizam, nas páginas iniciais, os pro­pósitos do livro “Cardeal Odilo Pedro Scherer: um Padre a Vida Toda”, lança­do no dia 5 pela Angelus Editora, com uma sessão de autógrafos na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

Resultado de mais de dez horas de entrevistas dos dois jornalistas com Dom Odilo, feitas em 2024 nas cidades de Aparecida (SP), durante a Assem­bleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e em Roma, a obra apresenta detalhes da vida pessoal e da trajetória eclesial de Dom Odilo, e seus comentários sobre temas atuais.

NARRATIVA

Em um diálogo fluído, em que res­ponde a perguntas dos dois jornalistas, Dom Odilo compartilha memórias afe­tivas de infância, rememora o ingresso, em 1962, no seminário da recém-criada Diocese de Toledo (PR), fala de seu dis­cernimento vocacional, os anos iniciais de sacerdócio e sua trajetória como bis­po – nomeado Auxiliar de São Paulo, em novembro de 2001, por São João Paulo II, que lhe presentou com a cruz peitoral que ilustra a capa do livro; e Arcebispo de São Paulo e Cardeal da Igreja desde 2007, tendo proximidade com os Papas Bento XVI – de quem foi anfitrião na visita do Pontífice à capital paulista na­quele ano – e Francisco, tendo partici­pado, em 2013, do conclave que elegeu o atual Papa.

A obra é dividida em sete capítulos – “A Origem”, “O Seminarista”, “O Padre”, “O Bispo”, “O Arcebispo e Cardeal”, “Um Padre a Vida Toda” e “75 Anos”, e traz fotos de diferentes momentos da vida de Dom Odilo.

“O livro revela um pouco sobre mim, a minha infância, estudos, a vida de pa­dre, bispo e Arcebispo em São Paulo. A gente não costuma falar muito sobre si, mas no fim se dá conta de que tem uma porção de coisas para dizer. Espero que o livro seja uma contribuição útil à Igreja e um testemunho sobre a vida de padre”, disse o Arcebispo à imprensa.

UM PADRE A VIDA TODA

Cardeal Scherer

Ao comentar sobre o título escolhido, Dom Odilo lembrou ter perguntado a seu diretor espiritual, às vésperas de ser ordenado diácono, sobre o que lhe traria a garantia de que conseguiria ser padre a vida toda, e foi instruído a manter o que já vinha fazendo: rezar a cada dia, seguir a orientação de sua consciência e confiar em Deus.

Fernando Geronazzo explicou que o título não é apenas uma referência cronológica. “‘Um Padre a Vida Toda’ é também no sentido de que o ministério, a vocação, perpassa todas as dimensões da vida, e é isso que, de alguma forma, o livro busca mostrar: que a vocação, o chamado de Deus, se traduziu, se con­cretizou nos vários momentos da histó­ria de Dom Odilo”, disse o jornalista que é assessor de imprensa da Arquidiocese de São Paulo.

Silvonei José destacou que a ideia do livro não é olhar apenas para um aspecto da vida de Dom Odilo, mas apresentá-la por inteiro: “Quisemos simplesmente trazer a existência de alguém que aos 12 anos já sabia que ia ser um padre a vida toda; alguém que dedicou e dedica a sua vida todos os dias pelo outro”.

“E a última parte do livro traz visões de Dom Odilo sobre temáticas da atuali­dade. É um binário que nos ajuda a correr com o nosso trem da vida”, prosseguiu o jornalista que é diretor da seção brasileira da Rádio Vaticano – Vatican News.

Entre os temas atuais refletidos por Dom Odilo no livro estão a evangeli­zação nas grandes metrópoles, violên­cia, pobreza, ética, moral, desafios das novas gerações diante da fé, relação entre a Igreja e o Estado, formação dos presbíteros e a proteção dos menores e vulneráveis.

O prefácio da obra é assinado pelo Cardeal Sergio da Rocha. “O diálogo aqui narrado revela uma vida tecida de amor. Acima de tudo, do amor de Deus e do amor recebido da família, de amigos e de tantas pessoas e comunidades ecle­siais que marcaram a história de Dom Odilo, assim como de amor oblativo ofertado à Igreja”, escreveu o Arcebispo de Salvador (BA) e Primaz do Brasil.

Esse aspecto também foi destacado por Geronazzo: “O Arcebispo e Cardeal que nós conhecemos hoje pelo seu trabalho, manifestações públicas e pastoreio, vem de um contexto que dá base para isso. Ao ler o livro, nós conseguimos compreender mais ainda o que pensa e sente o Arcebis­po ao ver seu contexto familiar, a origem no interior do Paraná, seu pro­cesso formativo, discernimento vocacional e serviço à Igreja”.

LANÇAMENTO

Nas mais de duas horas de lançamento da obra na Livraria Drummond, padres, religiosos, leigos e personalidades públicas ingressaram na extensa fila para a sessão de autógrafos.

“Dom Odilo não é só um pastor, mas um profeta, para toda uma geração de católicos. O lançamento deste livro é uma espécie de consubstanciação dessa grande liderança que ele tem entre os cristãos e católicos aqui em São Paulo”, declarou o professor doutor Vidal Serrano Nunes Junior, reitor da PUC-SP.

“Ele é um homem de Deus, maravilhoso, tem muita repre­sentatividade para São Paulo. Também é muito humilde, pre­ocupado com todas as pessoas e sempre busca mediar a reso­lução de problemas da cidade”, comentou a vereadora Edir Sales, que entregou ao Cardeal Scherer um voto de júbilo da Câmara Municipal de São Paulo.

O livro “Cardeal Odilo Pedro Sche­rer: um Padre a Vida Toda” já está dis­ponível para venda no site da Angelus Editora – https://angeluseditora.com – no valor de R$ 69,90, bem como em livrarias parceiras e nas plataformas de e-commerce.

“Somos uma editora católica e a grande questão que envolve a produção de um livro é a inspiração. E não há ins­piração para um livro que não venha de Deus. O que queremos é que as pessoas vejam este livro como uma memória da vida de Dom Odilo e entendam que exis­te um padre, um arcebispo, um cardeal que é uma pessoa que disse sim à Igreja”, comentou Maristela Ciarrocchi, CEO da Angelus Editora.

‘PROFUNDO SENTIMENTO DE GRATIDÃO PELA VIDA’

E para Dom Odilo, como foi esse revisitar da própria história? Essa foi a pergunta que ele respondeu ao O SÃO PAULO na coletiva de imprensa.



“Ao recordar as passagens da vida, a gente se dá conta de que já viveu um bocado e de que o tempo passou muito rápido. Por outro lado, há muitas coisas bonitas, e elas não foram róseas, elas vie­ram misturadas com momentos mais difíceis. Hoje, com 75 anos, posso dizer: ‘Nossa, valeu a pena! Valeu a pena passar por tudo!’ E se fosse para repetir, repeti­ria. Tenho um profundo sentimento de gratidão pela vida”.

