Fé em ação: em meio a cortes na ajuda dos EUA, JRS permanece ao lado dos refugiados

Projeto da JRS no Sudão do Sul (JRS)

A recente decisão do governo dos Estados Unidos de congelar a ajuda estrangeira chocou organizações humanitárias, deixando milhares de refugiados vulneráveis ​​em situações precárias. Entre as organizações profundamente atingidas está o Jesuit Refugee Service (JRS), que fornece suporte e acompanhamento a pessoas deslocadas em todo o mundo.

Por Linda Bordoni

"Retirar a dignidade de um grupo hoje pode levar ao mesmo acontecimento para todos nós amanhã", é uma das considerações feitas pelo Ir. Michael Schöpf. Em entrevista à Rádio Vaticano/Vatican News, o diretor internacional do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) comentou o congelamento repentino e imediato do financiamento de ajuda externa do governo dos EUA a várias realidades em todo o mundo logo após a posse da nova presidência, bem como sobre como essa decisão representa uma mudança drástica da cooperação multilateral, levantando preocupações sobre a corrosão de uma ordem mundial baseada em valores.

Descrevendo a decisão do governo dos EUA de suspender todo o financiamento de ajuda externa como uma "interrupção muito abrupta", Schöpf afirma que afetou imediatamente projetos para pessoas vulneráveis ​​em nove países, incluindo Chade, Etiópia, Iraque, Sudão do Sul. Ele explicou que os projetos, com um orçamento anual total de US$ 18 milhões, apoiaram mais de 100.000 refugiados, principalmente na educação, saúde mental e assistência de emergência.

Ouça a entrevista completa em inglês com o irmão Michael Schöpf

"Recebemos a carta do governo dos EUA em 24 de janeiro, afirmando que todos os nossos projetos foram suspensos com efeito imediato", revelou o Irmão Schöpf. "A rapidez dessa decisão não nos deu a oportunidade de nos preparar ou fazer a transição, o que é extremamente difícil de explicar aos refugiados que acompanhamos."

Entre os programas mais afetados está a extensa iniciativa educacional no leste do Chade, "uma área muito volátil", onde o JRS fornece educação para mais de 10.000 alunos e emprega 450 professores.

"Basicamente, nem para os alunos nem para os professores, não há dinheiro para continuar esse programa educacional a partir de segunda-feira, quando vocês retornam para a escola", observou Schöpf.

Sem financiamento, esses estudantes enfrentam um futuro incerto. Você pode ter certeza, disse ele, que um grande número — se não todos — abandonará a escola, e isso os colocará em um risco muito maior, pois não terão nada para fazer o dia todo e se tornarão presas fáceis para os traficantes.

O corte também afeta o suporte à saúde mental para 500 estudantes e atividades de geração de renda baseadas na comunidade para famílias.

Assim, Schöpf acrescentou que “um efeito típico desta nova política será que, sem a possibilidade de reconstruir vidas, as tensões aumentarão e a paz estará em perigo entre refugiados e comunidades de refugiados, entre diferentes partes das comunidades de refugiados. O que constatamos no momento é um aumento incrível na vulnerabilidade de um número incrível de pessoas.”

“Um efeito típico desta nova política será que, sem a possibilidade de reconstruir vidas, as tensões aumentarão e a paz estará em perigo.”

Um projeto educacional administrado pelo JRS no leste do Chade

Uma crise humanitária mais ampla se aproxima

Além do JRS, o congelamento de financiamento ameaça a rede mais ampla de ajuda humanitária, incluindo o ACNUR e outras organizações parceiras que dependem de contribuições dos EUA. Com os EUA fornecendo mais de 40% do total da ajuda global ao desenvolvimento, as ramificações se estendem muito além do JRS sozinho.

"Esta é apenas a primeira onda", alertou o Schöpf. "Assim que outras organizações decidirem como responder ao congelamento de financiamento, uma segunda onda de interrupções ocorrerá. Toda a rede está sofrendo."

As consequências desses cortes são terríveis. As crianças refugiadas não só perdem o acesso à educação, mas também, como mencionado, à segurança e estabilidade que as escolas oferecem. Muitas também recebem suas refeições na escola, tornando o congelamento de financiamento uma crise humanitária imediata de "salvamento de vidas".

Este cenário também coloca em discussão o próprio entendimento do que significa "live-saving", como o Irmão Schöpf explicou que o dinheiro do projeto será examinado pela nova administração dos EUA, que prevê certas isenções em relação ao que chama de atividades de atividades "life-saving”.

“Então, o que é life-saving? Se você tem algo para beber e comer, esse é o fim do life-saving?”, pergunta ele, “porque muito provavelmente você não irá morrer. Ou você acha que educação e serviços de saúde mental, que ajudam você a reconstruir sua vida, também salvam vidas e são necessários para sobreviver? Esta é, eu acho que neste momento, uma questão importante em discussão.”

JRS acompanha refugiados na Etiópia

O fim do multilateralismo?

Outro cenário que deve ser cada vez mais considerado diz respeito às motivações e à capacidade de interromper a ajuda, que o Irmão Schöpf alertou, representa uma mudança da cooperação multilateral, que há muito tempo é a base dos esforços humanitários globais.

Tal movimento não reduz apenas o financiamento, mas - explicou - sinaliza uma transformação mais profunda na ordem global.

"Se dissermos adeus ao multilateralismo e a uma ordem mundial baseada em valores, não há substituição. Esta é uma partida para uma nova ordem mundial, onde as relações transacionais têm precedência sobre a dignidade humana", alertou o diretor internacional do JRS.

“Se dissermos adeus ao multilateralismo e a uma ordem mundial baseada em valores, não há substituição. Esta é uma partida para uma nova ordem mundial.”

O Papa Francisco alertou repetidamente contra tais mudanças, lembrou Schöpf. Em uma carta recente aos bispos dos EUA, ele escreveu: "Tudo o que é iniciado com força e não reconhece a verdade da dignidade humana começa mal e terminará mal."

Um chamado para ação

Seja qual for a realidade, o JRS continua comprometido em acompanhar os refugiados e fornecer ajuda sempre que possível.

"Não somos apenas um prestador de serviços, somos uma organização que caminha com os refugiados", recordou o Ir. Schöpf. "Em tempos de crise, nos solidarizamos de forma resoluta com aqueles forçados a fugir."

O religioso também refletiu sobre como o novo contexto coloca o JRS em uma situação de fragilidade, que os refugiados por sua vez vivenciam de forma muito mais ampla.

"Para nós, é importante aceitar essa fragilidade junto com eles", afirmou, observando que, na verdade, é a experiência do Natal.

"A história do Natal nos diz que Deus escolhe deliberadamente se tornar humano, se identificar com eles nas circunstâncias mais precárias. Acho que é isso que somos chamados a fazer como Serviço Jesuíta aos Refugiados", afirmou.

Apelo de emergência

O JRS lançou um apelo de emergência aos seus doadores, com a esperança de arrecadar entre US$ 1,5 a US$ 2 milhões para preencher a lacuna de financiamento imediata pelos próximos dois meses. No entanto, o Ir. Schöpf reconheceu que esta é apenas uma solução temporária e não pode substituir o suporte estrutural que a cooperação multilateral já forneceu.

Para aqueles que estão se perguntando como podem ajudar, o JRS incentiva doações diretas por meio de seu site ou suporte contínuo para outras instituições de caridade afetadas.

Além das contribuições financeiras - e mais crucial - Ir. Schöpf enfatizou, é a importância de defender a preservação da dignidade humana em políticas globais.

"Este é o momento de se tornar ativo", ele pediu. "Devemos falar com aqueles no poder político e lembrá-los de que retirar a dignidade de um grupo hoje pode levar ao mesmo acontecimento para todos nós amanhã."

"Retirar a dignidade de um grupo hoje pode levar ao mesmo acontecimento para todos nós amanhã."

À direita, Irmão Michael Schöpf

Liderança do Papa Francisco

Quão importante é o apoio incansável e a defesa dos mais vulneráveis ​​do Papa Francisco para uma organização como a JS?

O Papa Francisco é, na minha opinião, uma pessoa profundamente enraizada na espiritualidade. Ele não é um político, mas é um realista. E quando se fala sobre o Evangelho, quando se medita sobre o exemplo do Bom Samaritano, como ele disse em sua carta aos bispos americanos, o que você vê se aplica ao mundo em que você vive”, respondeu o Irmão Schöpf.

E é muito importante que reconheçamos isso e falemos sobre isso neste momento, ele continuou, porque "a fé não é apenas sobre doutrina moral — é sobre fé em ação".

“A fé não é apenas sobre doutrina moral — é sobre fé em ação.”