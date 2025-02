"Ajudar os outros", principal motivação dos jovem que atuam na Cáritas Italiana

As motivações, bem como as experiências, sonhos, obstáculos e paixões, com propostas e sugestões para melhorar o nível de organizações e o estilo de presença. Esses foram os objetivos da pesquisa realizada pela Caritas Italiana, que entrevistou 632 jovens de todas as regiões italianas.

Vatican News

O resultado da pesquisa “Jovens na Caritas: entre o sonho e a realidade”, divulgada no final de janeiro, baseou-se na resposta de 632 jovens de todas as regiões italianas, revelando o perfil e a motivação de sua participação na Caritas Italiana. De fato, em todo o país, mais de 15.000 jovens, com idades entre 16 e 34 anos, fazem voluntariado quer na Caritas, como em paróquias. 71,7% deles indicaram o desejo de “ajudar os outros” como a principal motivação.

São, em sua maioria, meninas (68,4%), cidadãs italianas (97,2%), com idade média de 24,4 anos. A presença de não italianos é muito baixa. 38,4% são voluntários, 30% prestam serviço civil e 26,4% são funcionários. 67,9% declaram que colaboram com a Caritas ocasionalmente, enquanto 32,1% o fazem de forma estável. Em média, fazem parte da Caritas há dois ou três anos.

Pouco mais da metade dos jovens (53,5%) estão ocupados em centros e serviços socio-caritativos, como refeitórios sociais, albergues, armazéns, lojas solidárias e centros de distribuição de bens de primeira necessidade. Os restantes desempenham serviço civil (45,1%) ou trabalham em projetos de voluntariado juvenil. Um em cada três, além de colaborar com a Caritas, estuda ou trabalha em outras organizações. Uma presença considerada, na conclusão da pesquisa, como “louvável”, que demonstra como “o medo do diferente não se combate com o fechamento, mas com a participação coletiva”.

O retrato que emerge da pesquisa, realizada por Walter Nanni e Irmã Lorella Nucci, é de uma "presença de jovens muito ativos e comprometidos em múltiplas frentes, que encarnam de forma exemplar a atitude multitarefa das novas gerações". O que há de novo, em comparação com o passado, é que os jovens estão passando com facilidade das experiências da paróquia para as realidades seculares, um aspecto considerado positivo que destaca a possibilidade “de superar as barreiras ideológicas que por muito tempo criaram separações e atividades reciprocamente exclusivas.”

A pesquisa também investiga o nível de satisfação dos jovens com a própria vida e sua experiência na Caritas. 86,4% dizem que estão “razoavelmente” ou “muito” satisfeitos com suas vidas. 95,7% considera satisfatória sua experiência na Caritas, 88,9% seus relacionamentos com a família e 88,4% as relações sociais. O ponto crítico são as condições econômicas, que satisfazem apenas 61,5% dos jovens.

96% dos jovens se sentem ouvidos e ajudados dentro da Caritas, mas há 4% que afirmam o oposto: um elemento que não deve ser esquecido, para não isolar ninguém. Um dos aspectos mais importantes da experiência na Caritas é, de fato, o de viver encontros importantes com pessoas – mesmo humildes ou em dificuldade – ou figuras de referência que podem mudar a atitude de alguém diante da vida.

Primeira paixão: ajudar os outros

A pesquisa também tinha por objetivo descobrir as motivações dos jovens que frequentam o mundo da Caritas. E o desejo de “ajudar os outros” é a motivação 71,7% dos jovens que responderam a pesquisa.

“Esses dados, por si só eloquentes, nos dizem que o desejo de solidariedade e compromisso com o bem comum está vivo e profundamente enraizado”, comenta Pe. Marco Pagniello, diretor da Caritas Italiana, na introdução do relatório.

Em segundo lugar na preferência dos pesquisados está passar tempo com a família e amigos (66,9%), em terceiro a paixão por viajar (62%), seguida pelo desejo de aprender coisas novas, cozinhar, praticar esportes, tocar ou fazer música, pintar, atuar, usar as redes sociais, fazer caminhadas e ecologia, dançar. Já “fazer política” é o quesito que motiva apenas 8,9% dos jovens entrevistados.

No entanto, a pesquisa também detectou os obstáculos para a realização dos sonhos dos jovens entrevistados: os mais frequentemente relatados são dificuldades econômicas ou não encontrar um emprego suficientemente rentável. A segunda é a falta de formação adequada para o mercado de trabalho e a terceira é a “baixa autoconfiança”. No entanto, os jovens têm consciência de serem responsáveis ​​por suas próprias vidas e não culpam os outros por seus fracassos.

Os obstáculos são superados com recursos pessoais

53,8% acham que a capacidade de adaptação é o melhor recurso à sua disposição, 46,2% a generosidade, 34,5% a abertura ao mundo, 33,4% a expansividade e a alegria. Por outro lado, apenas 17,9% atribuem a si mesmos qualidades de liderança e mesmo a “persistência” é reconhecida como um recurso por apenas 18,7% dos jovens.

A Caritas do futuro?

Os jovens também foram questionados sobre como eles veem a Caritas do futuro. A maioria acredita que esta deveria comunicar melhor suas atividades externamente e prestar mais atenção aos relacionamentos humanos internamente.

Os jovens sugerem melhorar a “circulação e clareza da informação” na organização do trabalho (54,3%) mas também os objetivos e tarefas (39,7%). Os jovens podem, portanto, desempenhar um papel importante na comunicação, aproveitando ao máximo seu impulso criativo.

Para Pe. Pagniello, são necessárias “propostas sérias e diversificadas, oportunidades de serviço, gratuitas ou remuneradas”, que se tornem para os jovens uma “escola de vida” capaz de provocar neles “estilos, escolhas e comprometimentos que marquem seu futuro na família, na profissão, no compromisso político de busca e promoção do bem comum”.

*Com Caritas Italiana e SIR