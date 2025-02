Indonésia: lançada plataforma de "Boas Novas" em língua bahasa

Lançada neste Ano Santo, a plataforma tem o objetivo de retomar, acompanhar e aprofundar "três mensagens-chave que o Papa Francisco fez à Indonésia durante a sua Visita pastoral, em setembro de 2024".

A celebração do Ano Santo Jubilar, na Arquidiocese indonésia de Jacarta, coincide com o lançamento de "Kabar Baik" ("Boas Novas"), uma plataforma de evangelização, na internet, dedicada a difundir mensagens de fé na língua indonésia-bahasa. A plataforma visa, de modo particular, inspirar os jornalistas católicos a compartilhar mensagens-chave dos ensinamentos do Papa Francisco, tornando-as acessíveis a um público mais vasto.

Esta nova iniciativa de evangelizar foi apresentada, nos últimos dias, durante uma peregrinação especial dos fiéis de Jacarta no "Jardim de Oração de Nossa Senhora de Akita", uma localidade situada na propriedade de Pantai Indah Kapuk, ao norte da capital indonésia. A peregrinação jubilar, para obter indulgência plenárias, foi um momento significativo de devoção e unidade para os fiéis.

Embora tenha sido criado, recentemente, em 2023, o "Jardim de Oração de Nossa Senhora de Akita" tornou-se, rapidamente, um santuário de peregrinação para católicos de toda a Indonésia, que buscam um lugar de oração e reflexão. Em uma declaração à Agência Fides, o Diretor do santuário, Edisson Djingga, recordou "a presença de fiéis, provenientes de toda a Indonésia, como também a presença crescente de peregrinos católicos da China continental".

A iniciativa jubilar, que contou com a presença de mais de 700 fiéis, de várias paróquias da diocese, foi guiada pelo Padre Yustinus Sulistiadi, promotor da plataforma "Kabar Baik", que presidiu a Eucaristia, concelebrada por sacerdotes de outras paróquias.

O encontro peregrino ofereceu à comunidade católica a oportunidade de refletir sobre a sua fé e abraçar a renovação e o espírito de conversão propostos a todos os fiéis durante todo o Jubileu. Padre Yustinus Sulistiadi fez um convite aos fiéis: “Acolham, com espírito de esperança, o lançamento da plataforma "Kabar Baik", que marca o início de um instrumento mais profícuo para entender, viver e difundir as mensagens pastorais do Papa Francisco".

A plataforma tem o objetivo de retomar, acompanhar e aprofundar "três mensagens-chave que o Papa Francisco fez à Indonésia durante a sua Visita pastoral, em setembro de 2024", como disse o Padre Yustinus Sulistiadi: “A primeira mensagem é “a importância de construir relações fortes e fraternas com as pessoas de diferentes religiões”; a segunda, “cuidar da nossa Casa comum”; e a terceira, “promover a justiça social, porque a Igreja tem um papel crucial na promoção da dignidade humana, da igualdade e da justiça na sociedade”. Por meio de iniciativas, como a plataforma “Kabar Baik”, concluiu o sacerdote, “o espírito do Ano Jubilar continuará a inspirar e guiar a comunidade católica em Jacarta e em toda a Indonésia”.

*Agência Fides