Índia. Esperança, no espírito do Jubileu: a missão dos Capuchinhos em Tamil Nadu

O frei George Bernardshaw explica a iniciativa “Assis Free Food Support” como um gesto profético para o Ano Jubilar. “Pretendemos mostrar concretamente nossa proximidade com os mais pobres, no espírito do Jubileu que vem para anunciar esperança aos pobres”, diz o religioso franciscano diretor do Colégio Anugraha, onde estudam 900 alunos, rapazes e moças com idades entre 18 e 23 anos. A instituição acolhe e orienta estudantes de famílias de camponeses no percurso de formação e educação superior

Oferecer nutrição aos alunos pobres das áreas rurais que não podem pagar nem mesmo uma refeição por dia. E a todos aqueles que estão próximos a eles e que podem estar precisando de um sustento diário. Essa é a iniciativa, chamada “Assis Free Food Support”, que a partir de quarta-feira, 5 de fevereiro, foi ativada no Colégio Anugraha (que significa “Providência de Deus”), um instituto dirigido pelos Padres Capuchinhos na Diocese de Dindigul, em Tamil Nadu, como um gesto profético para o Ano Jubilar. “Pretendemos mostrar concretamente nossa proximidade com os mais pobres, no espírito do Jubileu que vem para anunciar esperança aos pobres”, disse o padre frei George Bernardshaw Jesudass OFM. Cap, diretor do Colégio, onde estudam 900 alunos, rapazes e moças com idades entre 18 e 23 anos. A instituição acolhe e orienta estudantes de famílias de camponeses no percurso de formação e educação superior e é afiliada à Universidade Kamaraj em Madurai. “Estamos felizes e estamos recebendo apoio dos frades da Província de Nossa Senhora Rainha da Paz e de outros. Qualquer ajuda é preciosa para ter um impacto positivo na vida de nossos alunos e para a segurança alimentar, base de todas as atividades diárias, como o estudo”, observa o frade, que também é o vigário provincial.

Abordagem inclusiva dos Capuchinhos

A iniciativa reflete a abordagem inclusiva que os Capuchinhos indianos mantêm, especialmente para as pessoas mais pobres nas áreas rurais, para além de qualquer distinção étnica, cultural ou de casta. “Quando estivermos no céu, as portas estarão abertas para todos e não haverá distinção de cultura, idioma, status social, casta”, lembra o padre frei Bernardshaw. “A mentalidade de casta está presente na sociedade e também nas estruturas hierárquicas da Igreja. Acredito que seja um perigo para a comunidade católica. Nós, como frades capuchinhos, em nosso relacionamento com o próximo, não colocamos barreiras ou hierarquia, estamos próximos de todos e nossas portas estão abertas para todos”, diz ele, relatando que a província, com seus 150 religiosos franciscanos, está engajada em várias áreas de apostolado: “Ajuda e solidariedade aos indigentes; aconselhamento psicológico e social; administração de casas para idosos abandonados e pessoas com deficiências mentais; assistência às vítimas de vícios, especialmente jovens envolvidos com drogas ou álcool; o importante campo da educação, com os colégios que acompanham a vida e o crescimento de estudantes de famílias de áreas rurais. Esse apostolado - observa ele -, faz com que os frades estejam próximos do povo e sejam apreciados por todos”.

Frades Capuchinhos estão na Índia há quase 400 anos

“Em nome de Francisco de Assis, também tentamos dar às pessoas aquela ‘esperança certa’ que ele pregava”, acrescenta o padre provincial frei Arockiadoss Savarimuthu, que abençoou a iniciativa e participou da inauguração.

Os frades Capuchinhos estão na Índia há quase 400 anos. Na história de sua presença, podem ser identificadas quatro fases: os Capuchinhos na Índia diretamente dependentes da Sagrada Congregação de Propaganda Fide (1632-1887); as atividades dos Capuchinhos na Índia como missões promovidas pelas províncias de outras nações (1887-1982); o nascimento do “Comissariado Indiano” e o desenvolvimento das províncias capuchinhas em toda a Índia (1922-1963); a consolidação e a difusão dos Capuchinhos indianos em sua própria terra, ativos também na missão ad gentes (1963-hoje). Durante seus quase 400 anos de missão, os frades batizaram milhares de pessoas, fundaram várias dioceses, ajudaram a formar o clero local e construíram 13 catedrais que permanecem como um sinal claro de sua dedicação à missão e à Igreja na Índia. É comum que os conventos capuchinhos tenham anexados centros de caridade, centros de desenvolvimento social, atividades apostólicas até mesmo no campo da cultura, com a publicação de obras de teologia e espiritualidade franciscana no idioma local.

Datas significativas destes quase 400 anos de presença

As datas significativas incluem o início da missão capuchinha na Índia em 1632, com o desembarque do frei Ephrem de Nevers da França em Madras, no sul da Índia; em seguida, houve o desembarque missionário no Tibete e no Nepal dos capuchinhos italianos oriundos da região das Marcas em 1703. Em 2021, os frades celebraram os 100 anos da abertura do primeiro noviciado na Índia.

