II Capítulo Provincial Extraordinário das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

O II Capítulo Provincial Extraordinário da Província Brasileira das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus teve início com uma Celebração Eucarística presidida por Dom Eugênio Barbosa Martins. Durante seis dias, as religiosas revisarão propostas para o Diretório, promovendo oração, discernimento e renovação do carisma. A Superiora Geral, Madre Miriam Cunha Sobrinho, incentivou a abertura ao Espírito Santo para guiar os caminhos da congregação.

“O tempo de capítulo tem uma importância muito original na vida de nossos institutos, porque alimenta o sentimento de pertença: necessitamos desses momentos para que a identidade seja refletida, elaborada e atualizada.” Com estas palavras, Dom Eugênio Barbosa Martins, bispo da Diocese de são João da Boa Vista, e presidente da Celebração Eucarística de Abertura do II Capítulo Provincial Extraordinário, realizada no dia 01 de fevereiro no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo, nos motivou a vivermos intensamente este tempo capitular, nos recordando que este momdnto nos ajuda a colocar o carisma como resposta hoje do Espírito.

Após a celebração, o grupo composto por vinte e nove Apóstolas capitulares se dirigiram à Casa de Encontro Sagrado Coração para dar início o II Capítulo Provincial Extraordinário da Província Brasileira Sagrado Coração de Jesus.

Santa Missa

“É com grande alegria e esperança que nos reunimos sob a luz e a graça de nosso Senhor. Que este Capítulo seja permeado por momentos de oração, reflexão, partilha, discernimento, unidade, renovação, coragem e que possamos nos abrir sem medo à ação transformadora do Espírito Santo, que nos trouxe até aqui” destacava Ir. Fabiana Bergamin, Superiora Provincial, ao nos dirigir suas palavras.

Serão seis dias de reunião onde as Irmãs, representando toda nossa Província, se dedicarão a revisar as propostas para o Diretório, visando sempre, como bem destaca Ir. Fabiana “abrir nossos corações à voz do Espírito e discernir os caminhos que Deus nos chama a trilhar, para que possamos realizar a desafiadora missão que nos foi confiada de atualizarmos o Carisma de Madre Clélia, e especificamente neste Capítulo, atualizarmos o nosso estilo de vida, sem perdemos nossa essência.”

Momento de oração

O encontro, repleto de momentos de oração, partilha e convivência fraterna será marcado pela experiência da conversação no Espírito, momentos de adoração e celebração da vida, vocação e missão das Apóstolas.

Para este momento, também nossa Superiora Geral, Madre Miriam Cunha Sobrinho, nos envia uma significativa mensagem, exortando as capitulares “a deixar que o Espirito Santo guie seu Capitulo, buscando com todo coração a vontade de Deus para os tempos atuais. Ela finaliza sua mensagem pedindo que “sejamos livres na busca da glória do Coração de Jesus e do bem do Instituto”.