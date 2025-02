Patriarcado Armênio pode ter propriedades confiscadas. A solidariedade das Igrejas de Jerusalém

na Cidade Velha de Jerusalém, membros do clero armênio participam da Celebração no 100º aniversário do genocídio de 1,5 milhão de armênios.

O confisco ventilado é visto como uma intimidação pelo Patriarcado Armênio, que contesta as enormes quantias reivindicadas pelos cobradores de impostos municipais e a forma como tais valores exorbitantes foram calculados.

“Quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele”: os Patriarcas e líderes das Igrejas de Jerusalém citam esta frase de São Paulo, na Primeira Carta aos Coríntios, para demonstrar sua solidariedade fraterna com o Patriarcado Armênio da Cidade Santa. Este fato deu-se após as ameaças do município de Jerusalém de confiscar e leiloar os imóveis patriarcais para cobrir as dívidas fiscais, que se acumularam nas últimas décadas. Segundo as autoridades municipais tais dívidas atingiram cifras definidas "astronômicas".

O confisco ventilado é visto como uma intimidação pelo Patriarcado Armênio, que contesta as enormes quantias reivindicadas pelos cobradores de impostos municipais e a forma como tais valores exorbitantes foram calculados.

O processo de execução hipotecária, que já havia sido iniciado, foi temporariamente suspenso após uma petição apresentada pelo Patriarcado Armênio. Mas, as autoridades da Cidade Santa responderam que o prazo, para recorrer e reduzir significativamente o valor reivindicado, já expirou. Por sua vez, o Patriarcado enfatiza que grande parte da suposta dívida está relacionada às propriedades patriarcais já arrendadas ao Município de Jerusalém.

Em relação à controvérsia em andamento, foi marcada, para o próximo dia 24 de fevereiro, uma audiência legal. Por isso, o Patriarcado adverte: “Se o tribunal rejeitar a petição, abrindo mão para continuar o processo de confisco, isso constituiria um precedente perigoso, que poderia abrir caminho para outros confiscos de bens pertencentes a outras instituições eclesiais.

Na última quarta-feira, 19, os Patriarcas e Chefes das Igrejas de Jerusalém difundiram uma declaração conjunta, expressando proximidade e solidariedade com o Patriarcado Armênio “à busca de justiça” contra o que definem uma “determinação injusta”: “As medidas contra o Patriarcado Armênio são baseadas em uma dívida exorbitante não controlada, que parecem legalmente duvidosas e moralmente inaceitáveis”.

Os Patriarcas e Chefes das Igrejas de Jerusalém dizem ainda em sua declaração: “É inconcebível que instituições cristãs, cuja missão, durante séculos, tem sido manter a fé, servir as comunidades e preservar a herança sagrada da Terra Santa, agora tenham que enfrentar ameaças de apreensão de suas propriedades, por medidas administrativas israelenses, que ignoram o justo processo”, sem levar em consideração o papel do Comitê governamental, instituído para negociar tais questões amigavelmente”.

“Além da ameaça de confisco de bens – insistem os Chefes das Igrejas de Jerusalém – há uma tentativa de limitar o direito de existência da Igreja Ortodoxa Armênia, privando-a dos recursos econômicos necessários para viver e atuar, como também privando o povo armênio dos cuidados pastorais da sua Igreja. Quem ataca uma Igreja, ataca também seus fiéis. Por isso, não podemos ficar calados, enquanto os fundamentos do nosso testemunho cristão são abalados na terra de Cristo”.

Por fim, os Patriarcas e Chefes das Igrejas na Cidade Santa fazem um premente apelo ao Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, ao Ministro do Interior, Moshe Arbel, e ao Ministro Tzachi Hanegbi “para intervir, imediatamente, congelar todos os procedimentos de execução hipotecária e assegurar que as negociações sejam retomadas no seio do Comitê governamental, a fim de chegar a uma solução amigável para esta questão, no espírito da justiça”.

*Agência Fides