Padre Toni: de fisioterapeuta a pároco e missionário de esperança na Eslovênia

Reitor do principal santuário mariano da arquidiocese de Maribor, o franciscano Brinjovc enfatiza a importância de confiar no único e verdadeiro “médico” que é Jesus. Os pacientes diziam que era “um ponto luminoso” que trazia alegria; agora ele ajuda os peregrinos a experimentarem o Jubileu, renovados pelo amor.

Jože Potrpin - Vatican News

Tornar o corpo saudável preparou o caminho para a vocação religiosa, o chamado para deixar a alma ficar bem também, dando a esperança de “alívio” para tantas pessoas sobrecarregadas pelo peso do pecado. Foi o que aconteceu com o Padre Toni, de Mozirje, 4 mil habitantes no norte da Eslovênia. Depois de terminar os estudos e começar a trabalhar como fisioterapeuta, ele sentiu que não podia mais adiar o chamado do Senhor que o levou a se tornar franciscano e sacerdote, e agora Missionário da Esperança.

De fisioterapeuta a sacerdote

“Os frades conventuais aos quais agora pertenço estavam no lugar certo, na hora certa”, diz Toni, com curso superior em Espiritualidade Esportiva pela Faculdade de Teologia de Ljubljana. Em Sostro, sua primeira tarefa foi como capelão, depois, por quatro anos, como administrador paroquial da paróquia do hospital em Ljubljana, e pároco e guardião em Turnišče por oito anos. De lá, ele veio para o santuário de Nossa Senhora “Protetora com o manto”, do qual se tornou reitor, que vem recebendo peregrinos de todo o mundo há mais de 600 anos. A localização favorável na encosta da colina, com a bela igreja gótica, também induz a visitas de pessoas que não haviam planejado fazê-lo: “a pessoa sempre se enche de alegria no encontro com Deus e seus servos. Muitos vêm da região da Estíria para pedir ajuda e proteção, para se aconchegarem sob o manto de Maria. Ultimamente, muitas pessoas, a caminho das termas de Rogaška Slatina para exames médicos ou terapias, passam por Ptujska Gora. Elas param para rezar, agradecer, confessar e ungir os doentes, quando ficam sabendo de seu diagnóstico. Já desde o início deste ano, apesar do frio, não faltam fiéis que vêm celebrar o Jubileu”.

O missionário da esperança: levar luz

Logo no início do ano jubilar, o arcebispo de Maribor, dom Alojzij Cvikl, nomeou um grande número de Missionários da Esperança. Entre eles, também o Padre Toni: “ser um Missionário da Esperança é uma coisa linda, estou feliz com essa nomeação porque sinto que tenho trazido esperança durante toda a minha vida como uma pessoa ‘luminosa’. Quando eu trabalhava como fisioterapeuta, diziam que havia mais luz quando eu chegava”. Evidentemente, era uma luz interior, que atrai. “A esperança está na confiança. O Missionário da Esperança quer ser justamente um ponto de luz para os outros, um propagador do otimismo, da consciência da salvação, de um senso de liberdade em Deus. Ao mesmo tempo, ele ensina ou orienta as pessoas a confiar”.

Ser testemunha de salvação, de libertação

Os peregrinos visitam Nossa Senhora de Ptujska Gora e outros locais de peregrinação principalmente com pedidos de cura e saúde. Como fisioterapeuta e capelão de hospital, Toni agora entende mais os pacientes e está mais próximo deles do que no início de sua profissão. “Aprendi a ouvir atentamente, a me aproximar do doente com meu coração. Agora sou mais sensível ao acompanhar as pessoas durante a doença. Esse conhecimento me ajuda muito em minha nova missão hoje. É verdade que a confissão é decisiva. Jesus agiu dessa forma e também age da mesma maneira hoje. Ou seja, por meio dos sacramentos. Parece-me que não fazemos uso suficiente deles. Para mim, é uma grande alegria e graça ver que muitas pessoas vêm a Ptujska Gora, no início do Ano Santo, sobrecarregadas, literalmente sobrecarregadas pelo peso do pecado. Como é bonito ser testemunha da salvação. Ouço com horror o que o pecado pode fazer na vida das pessoas. Mas também é uma grande graça ver a ação salvadora, a libertação do mal: a pessoa é libertada e encontra nutriente, alimento, novo ímpeto. É por isso que a confissão é um sacramento tão belo”.

Confiar em Jesus, o verdadeiro médico

Especialmente para aqueles que buscam a vocação certa na vida, o missionário lembra: “é necessário rezar pela vocação da vida, ou seja, pelo discernimento. E não se desespere. Eu sou um exemplo de vocação tardia. Já exerci várias profissões. O homem que caminha como um peregrino da esperança, mais cedo ou mais tarde, chega a algum lugar. Se você ficar parado, não chegará a lugar algum. A ideia de que algo tem de acontecer na vida é muito interessante. Porque a vida flui inexoravelmente. Quando você age, quando avança, algo acontece. Mas se você ficar parado, se você se fechar, se você se esconder em um canto, a graça de Deus o respeita e espera”. Ele acrescenta: “O verdadeiro médico é Jesus; cabe a nós direcionar as pessoas para o verdadeiro curador, o que é muito bonito”.