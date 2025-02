Evangelho de 27 de fevereiro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 9,41-50

Se alguém escandalizar um dos pequeninos que creem seria melhor que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço – disse Jesus. Se tua mão te leva a pecar, corta-a; se teu pé te leva a pecar, corta-o; se teu olho te leva a pecar, arranca-o.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus ensina que as nossas ações têm consequências em nós e no mundo. O escândalo e o pecado são venenos para a alma e é preciso ficar longe deles. Jesus ensina que alguns órgãos e membros do corpo precisam ser vigiados constantemente: O olho vê e é fonte de desejo; o pé é que conduz o corpo ao objeto cobiçado e a mão é que executa o mal. Jesus, usando uma imagem figurada, propõe que o mal seja cortado, arrancado! Já conseguiu identificar algo que você precisa cortar?