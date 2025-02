Evangelho de 25 de fevereiro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 9,30-37

Jesus dizia a seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

É difícil entender a dor, o sofrimento, a cruz. Mas na cruz e ressurreição de Jesus está o coração do cristianismo e, por isso, precisamos nos aproximar deste mistério de amor. Eu, pessoalmente, costumo em momentos de dúvidas, dores, temores, reconsagrar-me a Jesus na cruz em minha pequena capela, na residência episcopal. Renovo sempre aquele beijo no crucificado que, anualmente, a liturgia nos propõe na sexta-feira santa. Não entende a cruz com a cabeça, mas é possível aderi-la com o coração.