Evangelho de 24 de fevereiro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 9,14-29

Um homem falou a Jesus sobre seu filho epiléptico: cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar e fica completamente rijo. E muitas vezes o espírito o lançou no fogo para matá-lo. Jesus, então, curou seu filho.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A Salete, leiga missionária do Paraná no país Guiné-Bissau da África, nos contou: uma jovem mãe estava cozinhando perto do fogo com seu filhinho ao colo. Ela teve um ataque epiléptico. A criança caiu para o lado, mas ela caiu no fogo. Ficou desacordada por tempo indeterminado, assando-se no fogo. Os vizinhos escutaram o choro da criança e vieram para acudir aquela mãe. O estado daquela mulher estava deplorável. Foi a missionária leiga Salete quem cuidou dela com pomadas próprias, pois o hospital local não dispunha de nada para queimaduras. Salete pediu ajuda a médicos do Brasil e conseguiu cuidar, curar aquela mulher muçulmana. É a mão de Jesus, pelas mãos de seus discípulos, que continua hoje fazendo milagres de amor!