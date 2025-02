Evangelho de 21 de fevereiro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 8,34-9,1

Jesus chamou a si a multidão e os discípulos e lhes disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Ser discípulo de Jesus é algo pessoal, livre e espontâneo. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Seguir Deus significa assimilar o que Jesus falou e praticar os seus ensinamentos. Ele é o nosso único mestre! De quem aprenderíamos as coisas essenciais da vida, fora de Jesus? Dos livros, do google, das redes sociais, das burradas da vida? O ensinamento da cruz que Jesus quer que assimilemos nos coloca no coração de Deus: O amor verdadeiro vai além dos próprios interesses, quer o bem do próximo, mesmo se para isso eu pessoalmente tenha que renunciar a mim mesmo.