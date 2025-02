Evangelho de 19 de fevereiro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 8,22-26

Trouxeram a Jesus um cego. Jesus levou-o para fora do povoado, colocou duas vezes as mãos sobre ele, pôs sua saliva nos olhos do cego, perguntou se ele estava vendo e lhe escutou. O cego passou a enxergar claramente.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Observe os verbos referidos a Jesus: tomou pela mão, pôs saliva, impôs as mãos, perguntou, escutou... isso demonstra quanto Deus ama e se ocupa com quem sofre, nos detalhes. Certamente já tivemos ocasião de ajudar pessoas necessitadas. Jesus nos ensina que é necessário dispor de tudo o que está ao nosso alcance para cuidar da vida e quem sofre.