Evangelho de 17 de fevereiro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 8,11-13

Os fariseus começaram a discutir com Jesus e pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus respondeu: a esta gente não será dado nenhum sinal.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Naquele tempo havia pessoas que seguiam Jesus com sinceridade, aderindo ao seu projeto de homem novo! Outros o seguiam por simpatia e alguns seguiam seus passos para apontar nele alguma fraqueza ou incoerência em relação à lei do pentateuco. São esses últimos que pedem sinais a Jesus, aos quais Jesus se nega. Mas hoje a quem se sintoniza com Deus ele sempre dá sinais do seu amor! E não deveríamos precisar de coisas espetaculares para acreditar no seu amor. Um vovô de 84 anos me disse: bispo, eu vejo a presença de Deus na natureza, nos animais e até mesmo numa formiga. O mundo está cheio dos sinais de Deus!