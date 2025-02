Evangelho de 13 de fevereiro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 7,24-30

Uma mulher pagã suplicou a Jesus que curasse sua filha. Mas ele respondeu que veio primeiramente para os judeus. Ela insistiu, com humildade e firmeza e recebeu o milagre para sua filha.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

É difícil entender a resposta um tanto dura de Jesus àquela mãe, assim como é difícil entender por que tantas vezes Deus parece não acudir as crianças doentes, os sofredores que a ele pedem socorro. Uma luz para tais questões brota do mistério pascal de Jesus. Ele é quem não precisava sofrer e havia pedido ao Pai que o liberasse do cálice amargo da dor, mas que, acima de tudo, a vontade do Pai se realizasse. E foi o que aconteceu. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou e com isso gerou a salvação para nós e inundou o mundo de luz. Toda dor e sofrimento unidos a Cristo, colaboram com a salvação dos irmãos.