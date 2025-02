Evangelho de 12 de fevereiro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 7,14-23

Jesus disse: é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

É do nosso interior que saem as coisas más, no entanto é também do nosso interior que saem as coisas boas: a criatividade, o entusiasmo, o ardor missionário, as virtudes da fé, da esperança e da caridade que nos tornam santos. Alimentemos então a nossa interioridade com a oração, boas amizades, bons pensamentos, boas leituras, bons programas de TV e bom uso das redes sociais. A partir deste solo, deste húmus sadio, poderemos produzir muitos frutos de salvação.