Evangelho de 11 de fevereiro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 7,1-13

Citando o profeta Isaías, Jesus censurou os fariseus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Podemos nos apresentar bem bonitinhos externamente, cumprindo as regras e tudo, mas interiormente estarmos com o coração longe de Deus. Estamos no ano santo jubilar, cuja meta é nos tornar peregrinos de esperança. Para aproximar o nosso coração de Deus, eu lhe apresento uma proposta: a confissão. Que ninguém ultrapasse um ano sem se confessar. Confessar-se é gratuito e nos aproxima de Deus. Faça a experiência! Se você não estiver em condições de se confessar, não se desespere, pois Deus é rico em misericórdia e lhe perdoará de outra forma. Celebramos hoje Nossa Senhora de Lourdes e o Dia Mundial dos Enfermos. E pedimos a esta Mãe querida que cuide de todos nós.