Evangelho de 10 de fevereiro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 6,53-56

O evangelho de hoje nos fala de um gesto muito bonito por parte dos doentes que eram levados onde Jesus se encontrava: eles queriam tocar em Jesus, ao menos na barra de suas vestes.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

É claro que as pessoas queriam ser curadas, mas também tinham anseio por ver Jesus, serem olhadas e tocadas por ele, conversar, se relacionar com Deus, mesmo sem saber que falavam com Deus. O tempo passou e por mais incrível que pareça, falar com Deus é possível para nós, sempre. A certeza de que ele nos ouve, que é atencioso e compassivo nos vem dos fatos narrados pelos Evangelhos.