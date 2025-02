Evangelho de 7 de fevereiro

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Marcos 6,14-29

A filha de Herodíades dançou no aniversário de Herodes e agradou a todos. O rei embriagado prometeu publicamente à moça até metade do seu reino. Ela, instigada por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A bebida aliada à sensualidade impulsionou o rei a um juramento bobo. Depois, a fama, não o permitiu voltar atrás. Em geral as pessoas não querem cometer grandes erros na vida. No entanto, vão se permitindo erros e a um certo ponto são pressionadas a escolhas terríveis, sem poder voltar atrás. É o caso de quem é malicioso, assiste pornografia... e com o tempo fica a um passo da traição no casamento. É o caso de quem alia bebida a velocidade, podendo ocasionar acidentes trágicos. Uma sucessão de erros que conduz a grandes tragédias.