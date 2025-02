Evangelho de 6 de fevereiro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Marcos 6,7-13

Jesus enviou os discípulos dois a dois, dando-lhes poder sobre os demônios. Recomendou-lhes também que vivessem uma vida despojada.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus enviou os discípulos dois a dois certamente para um ajudar o outro, mas também porque a missão de Jesus é nos ensinar a viver do modo que Deus vive, em comunidade. Já, o envio sem recursos materiais coloca os discípulos na atitude de humildade e acolhida para com aqueles que os quiserem ajudar. E quem os ajuda entra na dinâmica da partilha, da doação que caracteriza a vida do Evangelho. Então, deixar-se ajudar, deixar-se amar também é evangelizar.