Evangelho de 5 de fevereiro

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Marcos 6,1-6

Em Nazaré, sua terra natal, num sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria, ele que é filho de José e de Maria? E esses milagres que ele realiza com as suas mãos? Jesus, por sua vez, admirou-se com a falta de fé deles.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A falta de fé não permitiu que os conterrâneos aceitassem o ensinamento de Jesus. Tinham Jesus junto a si, viram seus milagres, mas faltava-lhes a fé e, então, perderam tudo. Vamos pedir, com insistência que Deus nos ajude em nossa fé: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé.