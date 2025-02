Evangelho de 3 de fevereiro

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Marcos 5,1-20

Jesus chegou na região dos gesarenos. Ali curou um homem possuído pelos demônios, expulsando-os para uma manada de porcos, que se jogaram mar adentro. Então, as pessoas da região vieram e começaram a pedir que Jesus fosse embora dali.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Pedem para Jesus ir embora, preferindo ficar com o seu estilo de vida, com os porcos, com o mal agindo no meio deles, com a marginalização sem ser vista. Estão conformados com a situação. É inacreditável o que aquelas pessoas fazem. E, por ventura, hoje não estão acontecendo coisas semelhantes?