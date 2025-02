Encontro dos bispos do Regional Norte 1 em Coari: “O amor precisa de concretude, presença e encontro”

O encontro dos bispos do Regional Norte1 da CNBB ocorreu em Coari de 3 a 7 de fevereiro de 2025, reunindo 14 bispos para discutir evangelização, fraternidade e desafios pastorais na Amazônia. O evento reforçou a sinodalidade, a esperança e a corresponsabilidade na missão da Igreja, destacando a importância da partilha e do trabalho conjunto. Também confirmaram presença no encontro da Pan-Amazônia, em agosto, reafirmando o compromisso com a caminhada sinodal.

Padre Modino - Regional Norte1

Coari acolheu de 3 a 7 de fevereiro de 2025 o encontro dos bispos do Regional Norte1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Norte1), que contou com a participação de 14 bispos, titulares, auxiliares e eméritos. Uma oportunidade para abordar alguns assuntos, mas também um tempo de convivência, de se exercitar na colegialidade, rezar juntos, de se poder encontrar para um momento mais de lazer, segundo o arcebispo de Manaus e presidente do Regional Norte1, cardeal Leonardo Ulrich Steiner. “Um momento sempre de crescimento para o nosso Regional, pensar as nossas igrejas e assim, com ânimo e esperança, continuar o caminho”, acrescentou.

É costume os bispos do Regional se encontrar no mês de fevereiro em uma das nove igrejas locais que confirmam o Regional. Nesse sentido, o bispo da diocese de Coari, Mons. Marcos Piatek, alegre com a presença dos bispos, definiu o encontro como oportunidade para uma troca de experiência, vivência fraterna, em vista de evangelizar melhor, em um clima de sinodalidade, comunhão, corresponsabilidade, zelando pela vida humana, pela cuidando mais pela vida do Planeta, pela Casa Comum. Ele destacou a importância do encontro que aconteceu nos 250 anos da Catedral da diocese,

Na celebração eucarística no templo mãe da diocese, presidida pelo presidente do Regional Norte1, o cardeal Steiner disse que no Ano da Esperança, “em todos os momentos da nossa vida, sempre de novo, temos os olhos fixos em Jesus, e nos deixamos guiar pela esperança”, insistindo em que “não nos deixemos abater, mesmo quando pensamos que perdemos tudo, mesmo quando pensamos que já não tem mais jeito”, e diante disso, “olhar para Jesus, fixar os olhos em Jesus e caminhar na esperança. Porque todos queremos ser peregrinos, peregrinas da esperança”.

Missa presidida pelo cardeal Leonardo Ulrich Steiner

Um encontro norteado pela frase: “o amor precisa de concretude, presença e encontro”, em que “tivemos a possibilidade de compartilhar as nossas vidas, como nós nos sentimos no exercício desse ministério episcopal, os desafios e as esperanças que vivemos em nossas igrejas locais”, segundo o bispo auxiliar de Manaus, dom Zenildo Lima. Ele lembrou que “também tivemos a possibilidade de abordar diversas questões pastorais que dizem respeito à evangelização na nossa região, o acompanhamento desses processos, o avanço a partir das orientações pastorais da Igreja do Brasil”.

Recordando igualmente que “tivemos a possibilidade de rezar juntos, de conviver numa experiência de partilha fraterna”. Os bispos confirmaram sua presença no encontro dos bispos da Pan-Amazônia, convocada pela Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA), da qual o bispo auxiliar de Manaus é vice-presidente, para agosto deste ano em Bogotá. Eles vislumbraram o Jubileu da Esperança, vivenciado em cada uma das igrejas locais. Segundo dom Zenildo, “realmente uma possibilidade muito grande de confirmação do caminho sinodal que fazemos as igrejas da nossa região, da fraternidade, da colegialidade”.

Na vida do Regional Norte1, segundo a secretaria executiva, Ir. Rose Bertoldo, “nessa dimensão também do fortalecimento do amor, da esperança, perpassa por esse encontro dos bispos, que é uma presença fecunda que fortalece a caminhada na colegialidade”. Ela insistiu na importância que teve a partilha das realidades das dioceses, que “depende da caminhada em conjunto das dioceses e essa caminhada em conjunto é que perpassa pelas coordenações de pastoral, e articulações de toda a vida e missão, que é realizada juntamente com leigos e leigas”, sublinhando a dimensão da coletividade.

Bispos do Regional Norte 1

O bispo da prelazia de Itacoatiara, dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, destacou a fraternidade, a alegria e a colegialidade vividas no encontro, que segundo ele “nos marca e nos agrega em várias dimensões daquilo que é o ministério do bispo”. Na mesma linha, o bispo da diocese de Borba, dom Zenildo Luiz Pereira da Silva, definiu o encontro como “uma experiência de comunhão, na convivência, na partilha, no exercício da amizade e é a celebração da esperança, pois estamos vivendo o Ano Jubilar”. A partilha da vida durante o encontro, “nos faz celebrar a esperança”, ressaltando que no fato de estar juntos, uma oportunidade para “olhar para o nosso ministério, para a nossa corresponsabilidade em nossas igrejas, por tantas preocupações, mas também com esperança abraçando cada vez mais um trabalho em conjunto”.

Segundo o bispo emérito da diocese de São Gabriel da Cachoeira, dom Edson Damian, que destacou “o quanto o nosso Regional caminha no espírito da Igreja sinodal”, este encontro “é algo extraordinário”, que leva a conhecer a realidade da diocese onde acontece o encontro. Ele disse que “entre nós, há um clima de diálogo, de partilha, sem barreiras, muito transparente”, afirmando que “ao voltar um ano depois, eu percebi o quanto os nossos bispos aqui do Norte 1 assumem as pastorais, porque cada um tem aí um número expressivo de pastorais e consegue realizar encontros, reuniões, e envolver muitos leigos e leigas. Isso que é importante nessa igreja aqui da Amazônia, onde o número de padres religiosos é restrito, quantos leigos e leigas estão trabalhando nas diversas pastorais”.