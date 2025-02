Educação Católica brasileira se mobiliza em oração pela saúde do Papa Francisco

Associação que reúne mais de 1 milhão de estudantes ao redor do Brasil, convida escolas e universidades católicas a realizar preces pelo Papa.

Vatican News

Diante do delicado estado de saúde do Papa Francisco, que enfrenta uma pneumonia bilateral considerada complexa, a Associação Nacional de Educação Católica (ANEC) convida todas as instituições educacionais a se unirem em um tempo de oração especial pela recuperação do Santo Padre, conforme foi pedido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Nesta segunda-feira (24), todas as escolas e Instituições de Ensino Superior (IES) católicas do país realizaram um momento de oração pela saúde do Pontífice. A data foi escolhida em proximidade à festa da Cátedra de São Pedro, celebrada em 22 de fevereiro, reforçando a união da comunidade católica em torno do Sucessor de Pedro.

No último dia 14 de fevereiro, o Papa Francisco, de 88 anos, foi internado no Hospital Gemelli (Roma), após um quadro de bronquite evoluir para pneumonia em ambos os pulmões. Apesar da gravidade, recentes atualizações do Vaticano indicam uma “ligeira melhora” em seus indicadores inflamatórios. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que o visitou recentemente, relatou que Francisco permanece alerta e bem-humorado.

Oração dedicada à melhora do Papa Francisco

Para auxiliar nessa iniciativa, a ANEC disponibilizou um subsídio com uma oração elaborada pela Comissão Episcopal para a Liturgia, acessível em seu site oficial. As instituições foram encorajadas a realizar homenagens e outras preces pelo Papa, podendo, onde for viável, celebrar a Missa na intenção do pontífice.

A associação representa mais de 300 redes de ensino no Brasi reunindo cerca de 1,5 milhão de alunos ao redor do país.

Neste contexto, a ANEC incentiva que as instituições registrem esses momentos e os compartilhem em suas redes sociais, marcando os perfis oficiais da ANEC (@anecbrasil) e da CNBB (@cnbbnacional), e utilizando as hashtags #eurezopelopapa, #rezemospelopapa e #SomosEducaçãoCatólica. Essas manifestações serão encaminhadas ao Vaticano como demonstração do carinho e apoio da comunidade educativa brasileira ao Santo Padre.

Papa Francisco: um Pontificado de simplicidade, inclusão e renovação

Desde que assumiu o comando da Igreja Católica em 2013, o Papa Francisco se destaca pela importância que dá à educação, sendo um dos maiores defensores da formação integral do ser humano — que deve abranger tanto a dimensão humana quanto a espiritual, pastoral e comunitária. O papa convocou em 2019 o Pacto Educativo Global que, desde então, tem norteado e animado o trabalho de muitos educadores e instituições. Seu governo tem sido caracterizado pela tentativa de aproximar a Igreja das realidades do mundo contemporâneo, promovendo o respeito às diferenças e buscando a reconciliação dentro e fora da instituição. Sua mensagem permanece clara: fé e justiça social devem caminhar juntas para construir uma Igreja mais humana e próxima das pessoas.

Sobre a ANEC

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter educacional e cultural, representante da Educação Católica no Brasil, e unida em comunhão de fé com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB).

A instituição atua em favor de uma educação de excelência para promover uma educação cristã, entendida como aquela que visa à formação integral da pessoa humana, sujeito e agente de construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e pacífica, segundo o Evangelho e o ensinamento social da Igreja.

A ANEC atua em 900 municípios do Brasil, realiza 172 obras sociais e tem como associadas 901 escolas, que incluem Creches, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, e 81 instituições de Ensino Superior, que atendem a mais de 1,5 milhão de alunos, além de 357 mantenedoras.

Fonte: Assessoria de Comunicação Colégio Antônio Alves Ramos | Gabriele Flores Braga