Dom Orani convida cariocas a oração pela saúde do Papa Francisco

Em carta, cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro motiva fiéis a oração pela recuperação do pontífice, internado no Hospital Gemelli desde a última sexta-feira (14).

Ouça aqui:

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Destino da primeira viagem apostólica internacional do Papa Francisco, em julho de 2013, o Rio de Janeiro se une em oração pela saúde do Santo Padre. Por meio de uma carta, enviada na última quarta-feira (19), o cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, motiva os fiéis a elevarem preces pela recuperação do pontífice, internado no Hospital Gemelli, em Roma. O purpurado solicitou ainda a inserção de uma prece nas celebrações do próximo domingo (23), em todo o território arquidiocesano.

“Nossas orações pelo sucessor de Pedro, o Papa Francisco, devem ser constantes, sobretudo neste tempo de enfermidade. Continuemos a rezar pela sua saúde através da liturgia das horas, hora santa, adoração ao Santíssimo Sacramento, terço, grupos de oração, orações e devoções pessoais”, recordou o purpurado em sua mensagem.

Convite à oração

Criado cardeal pelo próprio Papa Francisco, no Consistório de 22 de fevereiro de 2014, Dom Orani convida “cada comunidade, cada paróquia, cada família e cada coração orante a se unir nessa intenção, pedindo à Virgem Maria, Mãe da Igreja, que interceda por nosso amado Papa”. “Sabemos do seu incansável serviço ao Evangelho e à humanidade, guiando-nos com coragem, sabedoria e amor paternal. Neste momento em que sua saúde inspira cuidados, sintamo-nos chamados a oferecer nossa oração, súplica e intercessão, confiando ao Senhor sua recuperação e fortaleza”, prossegue Dom Orani na missiva.

Prece especial na oração dos fiéis

O cardeal também escreveu outra carta aos fiéis da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nela, apresentou sua solicitação para a inserção de uma prece pela recuperação da saúde do Papa nas missas do próximo domingo: “Pela recuperação da saúde do Papa Francisco, para que, pela intercessão de São Sebastião, o Espírito Santo cure sua enfermidade e restabeleça sua força física, rezemos ao Senhor”.

A oração será rezada pelas mais de 294 paróquias que compõem o território arquidiocesano. Elas se unem à prece dos milhares de católicos da Cidade Maravilhosa, que sob o olhar do Redentor, pedem pela recuperação daquele que é o seu Vigário na Terra.