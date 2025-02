Martinelli: entre os Emirados, Omã e Iêmen, Igrejas de migrantes unidas na diversidade

Em Abu Dhabi para a entrega do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana, o vigário apostólico do Sul da Arábia compartilha uma reflexão com a mídia vaticana sobre a fé das comunidades locais: não um mero valor agregado, mas uma verdadeira “força para a vida”. E no aniversário do Documento assinado pelo Papa e pelo Grão Imame, ele afirma: não é uma utopia, mas algo concreto para viver um caminho compartilhado

Joseph Tulloch – enviado a Abu Dhabi

Igrejas “lotadas”, a fé como uma “força para a vida” e não simplesmente um valor agregado. O testemunho de dom Paolo Martinelli, vigário apostólico do Sul da Arábia, presente em Abu Dhabi para a entrega do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana, é o de uma comunidade eclesial viva e multiétnica entre os Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen, com fiéis provenientes de mais de cem países, capaz de viver “profundamente a experiência da unidade na diversidade”.

Contextos difíceis e variados

Entrevistado pela mídia vaticana, Martinelli enfatiza os contextos extremamente variados nos quais ele é chamado a atuar. O “muito, muito difícil” do Iêmen, extenuado por dez anos de guerra civil, onde restam poucos cristãos, mas a comunidade eclesial é apoiada pela presença das irmãs de Madre Teresa de Calcutá, “que fazem um grande trabalho de caridade”. Há também a comunidade totalmente “migrante” de Omã e a mais ampla dos Emirados Árabes Unidos. Diferentes idiomas, culturas, tradições espirituais e rituais, mas as celebrações cristãs são tão apreciadas que é difícil acolher todos os fiéis nas nove paróquias espalhadas pelo território. O vigário observa a participação “intensa” no catecismo e a participação igualmente apreciada dos pais, “que anseiam por comunicar a fé a seus filhos”. Comunidades eclesiais “migrantes”, portanto, onde a fé apoia as pessoas em seus caminhos diários, acolhendo aqueles que, em seu país de origem, deixaram “tudo” para trás. “Simplicidade”, mas também “tenacidade”, são os valores daqueles que participam da vida da Igreja local para serem “testemunhas críveis do Evangelho em meio a esta sociedade”.

Conhecendo uns aos outros nas dificuldades

Voltando aos eventos atuais, Martinelli relembra as comemorações dos seis anos da assinatura, em fevereiro de 2019, do Documento sobre a Fraternidade Humana em prol da Paz Mundial e a Convivência Comum, com a presença do Papa Francisco e do grão imame de Al-Azhar, Muḥammad Aḥmad Al-Tayyeb. Um documento de “crescente atualidade”, cuja recepção se concretiza na Casa da Família Abraâmica, o complexo inter-religioso que inclui uma igreja católica, doada a Francisco pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, uma mesquita e uma sinagoga. É também um local para encontros ecumênicos que “ajudam a caminhar juntos, a conhecer, respeitar e valorizar as diferentes tradições religiosas”. Portanto, viver ativamente o Documento não é uma “utopia”, mas algo extremamente concreto e real, “enfrentando dificuldades juntos” e “experimentando a beleza de um caminho compartilhado”.

A visão cosmopolita de Zayed

Uma moldura na qual se insere o Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana, nascido em 2019 após a assinatura do Documento durante a viagem apostólica do Papa aos Emirados Árabes Unidos. Um prêmio que este ano foi para a ONG World Central Kitchen, por seu trabalho de fornecer ajuda alimentar a comunidades afetadas por crises humanitárias; a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, por suas ações decisivas na área de mudanças climáticas; e o inventor etíope-americano Heman Bekele, de 15 anos. O prêmio é inspirado em Zayed bin Sultan Al Nahyan, considerado o “pai da nação”, que inspirou a “criação” dos Emirados Árabes Unidos. Uma personalidade “extremamente interessante”, dotada de uma visão “cosmopolita”, capaz de unir sete emirados e de ter “desde o início a intenção de criar uma nação aberta e multicultural, onde muitos migrantes, portadores de diferentes culturas e religiões, são acolhidos”.