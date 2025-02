Cardeal Jaime Spengler toma posse de sua igreja titular em Roma em 8 de fevereiro

O arcebispo de Porto Alegre vai tomar posse do título da igreja de São Gregório Magno na Magliana Nova, em Roma, no próximo sábado (08/02). O último titular dessa igreja foi o também brasileiro, cardeal Geraldo Majella Agnelo, falecido aos 89 anos em 26 de agosto de 2023, quando o título ficou vacante.

Andressa Collet - Vatican News

O arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, criado cardeal pelo Papa Francisco em 7 de dezembro durante Consistório Ordinário Público na Basílica de São Pedro, vai tomar posse de sua igreja titular em Roma no próximo sábado, 8 de fevereiro, como divulgado em comunicado do Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano desta segunda-feira (03/02). Como sinal de unidade com o Papa e a Igreja de Roma, todos os cardeais, quando nomeados, recebem um título de uma igreja na cidade eterna. No caso de dom Jaime, trata-se da igreja de "S. Gregorio Magno alla Magliana Nuova", que está localizada no bairro Portuense, em Roma, com sede paroquial desde 14 de dezembro de 1963. O último titular dessa igreja foi o cardeal brasileiro Geraldo Majella Agnelo (1933-2023), falecido aos 89 anos em 26 de agosto de 2023, quando o título ficou vacante.

O título cardinalício, diferentemente do cargo eclesiástico específico a que um cardeal pode ser chamado, é vitalício e simboliza a participação do cardeal no clero romano e a unidade do Colégio de Cardeais como um instrumento de apoio à atividade pastoral do Bispo de Roma: o Papa. É uma “pertença que exprime a unidade da Igreja e o vínculo de todas as Igrejas com a Igreja de Roma”, como já havia escrito o próprio Papa Francisco em carta divulgada em 12 de outubro dirigida a todos os novos cardeais deste 7 de dezembro.

Os novos compromissos do cardeal Spengler

O arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e do Celam (Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho), além de ser membro recém nomeado pelo Papa Francisco dos dicastérios para a Doutrina da Fé e do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, no Vaticano. Foi o único brasileiro a se tornar cardeal no Consistório de 7 de dezembro de 2024.

Como recorda o jornalista e colaborador do Vatican News, Pe. Gerson Schmidt, dom Jaime Spengler aos 64 anos torna-se parte do clero de Roma para poder representar "ainda mais oficialmente a Santa Sé Apostólica". O novo cardeal "se torna conselheiro do Papa, juntamente com todo colégio cardinalício"; pode eleger um novo Papa, "também podendo receber votos quando da convocação do conclave, que é congregado quando da eleição do novo Pontífice".

Dom Jaime Spengler, continua Pe. Gerson, utiliza a mesma cruz peitoral usada pelo cardeal Vicente Scherer, "que marcou a história da Igreja do Rio Grande do Sul e do Brasil. Após 55 anos, a Arquidiocese de Porto Alegre volta a ver seu arcebispo criado cardeal. Dom Vicente Scherer foi criado cardeal pelo Papa São Paulo VI, em 28 de abril de 1969, e governou a diocese por 34 anos, até o ano de 1981, quando teve sua renúncia aceita por São João Paulo II".