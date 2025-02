Diocese de São José dos Campos realiza Semana de Comunicação na Liturgia

Evento de formação reuniu 500 agentes que aprenderam mais sobre liturgia e comunicação

A Pastoral da Comunicação da Diocese de São José dos Campos/SP promoveu um evento de formação para aproximadamente 500 agentes da Pastoral Litúrgica e PASCOM entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025, na Paróquia Espírito Santo. Guiados pelo tema: “Os olhos de todos estavam fixos n´Ele” (Lc 4,20b), os participantes puderam optar pela modalidade presencial, que contou com a presença de 300 pessoas todos os dias, bem como na forma online, disponibilizada para outros 200 agentes que acompanharam via internet.

O evento vem de encontro ao objetivo nacional da PASCOM, descrito no artigo 330 do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que prevê que a Pastoral da Comunicação deve colocar-se a serviço de todas as pastorais para dinamizar suas ações comunicacionais, promover o diálogo e a comunhão das diversas pastorais, bem como capacitar os agentes de todas as pastorais na área da comunicação, especialmente a catequese e a liturgia.

A Semana da Comunicação na Liturgia 2025 foi realizada de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 21h30. No primeiro dia, 27/01, o bispo diocesano Dom José Valmor Cesar Teixeira abordou o tema “A Liturgia desde o Concílio do Vaticano até os dias de hoje”. No dia 28/01, terça-feira, o padre Edinei Evaldo Batista explanou sobre “A simbologia do Ano Litúrgico”. O padre Rogerio Felix, assessor diocesano da PASCOM, foi o responsável por explicar sobre “A Missa como instrumento para comunicar melhor o Cristo”, na quarta-feira, 29/01. O assessor diocesano da Pastoral Litúrgica, padre Gustavo Munhoz, abordou todos os aspectos da “Liturgia da Missa com as Crianças”, no quarto dia de evento, 30/01. No último dia, 31/01, Bruno Andrade e Mariane Almeida, da coordenação diocesana da PASCOM, explicaram as “Técnicas para a boa comunicação)”. Ao final do encontro de sexta-feira, foi servido um coquetel como forma de confraternização entre os participantes. Os participantes receberão um certificado de participação por concluírem a formação.

Essa semana de formação, realizada com grande participação comunitária, com conteúdos relevantes para a liturgia e comunicação da Igreja, foi um momento de grande alegria para a diocese. Roseli de Carvalho Moraes de Miranda, atuante na Paróquia São José Operário (Jacareí), participou de forma online, parabenizou a iniciativa e já está pensando nas próximas atividades. “Parabéns, pela semana. Que sejam realizados outros momentos como este com outras pastorais como, por exemplo, catequese e PASCOM. Foi uma semana muito proveitosa!”, comentou. O coordenador diocesano da PASCOM, Bruno Andrade, revela que “este evento foi o ´sair de si´ da PASCOM, pois apesar de ser uma missão pasconeira capacitar os agentes das pastorais, muitas vezes o trabalho da comunicação se reduz apenas ao registro fotográfico, transmissões ao vivo e redes sociais. Este evento, mostra que a PASCOM pode e deve oferecer muito mais”. O bispo Dom Cesar ficou entusiasmado com o envolvimento dos diocesanos: “Incentivo que continue este movimento de formação na Diocese. Achei muito interessante esta ligação feita entre Liturgia e Comunicação. Para preparar o tema que desenvolvi, fiz a recordação dos meus estudos, então vi que há uma riqueza de temas e de assuntos para a formação destas duas comissões juntas, muito grande, muito lindo, muito bonita. Animo para que continuem isso”.

