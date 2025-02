De Délhi a Meca: a oração dos não-cristãos pelo Papa Francisco

Ao tempo em que o estado de saúde do Pontífice no Hospital Policlínico Gemelli continue grave, muitas pessoas de outras religiões também estão se unindo à oração dos cristãos. O secretário-geral dos Baha'i na capital indiana: “Que a misericórdia divina lhe conceda a cura”. Os votos do imame Yahya Pallavicini do lugar sagrado do Islã

Vatican News

Ouça e compartilhe

Leia também 25/02/2025 A oração pelo Papa na Praça São Pedro "para que recupere logo a saúde", afirma Parolin O secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, presidiu na noite desta segunda-feira (24/02) a oração do terço com centenas de fiéis, leigos e religiosos, de ...

Nas igrejas do mundo inteiro, as pessoas estão rezando pela saúde do Papa Francisco, cujo estado de saúde - como afirma o boletim divulgado pelos médicos - “continua crítico”. A partir desta segunda-feira, os cardeais residentes em Roma, juntamente com os colaboradores da Cúria Romana e da Diocese de Roma, se reunirão na Praça São Pedro todas as noites, às 21h locais, para a recitação do Terço pela saúde do Pontífice. No entanto, não são apenas os cristãos que estão preocupados com a saúde do Papa, pois, nessas horas, também estão chegando gestos significativos de proximidade na oração por parte de personalidades e fiéis de outras denominações religiosas, tocados pelos gestos inter-religiosos realizados por Francisco durante seu Pontificado.

Orações pela pronta recuperação do Papa

Esse é o caso, por exemplo, do Dr. A.K. Merchant, secretário-geral do Templo de Lótus, o grande templo Baha'i em Délhi. “Ficamos sabendo pela mídia e por alguns amigos pessoais da Igreja católica que o Papa Francisco está gravemente doente”, disse ele à AsiaNews. "Tivemos a sorte de receber suas bênçãos e também oramos por sua recuperação. O Dr. Merchant diz que “ofereceu pessoalmente ao Papa Francisco no Templo de Lótus” uma oração feita por Baha'u'lllah, o fundador da religião Baha'i. “Teu nome”, diz o texto, "é minha cura, ó meu Deus, e a lembrança de Ti é meu remédio. A proximidade de Ti é minha esperança e o amor por Ti é meu companheiro. Tua misericórdia por mim é minha cura e meu auxílio neste mundo e no mundo vindouro. Tu, em verdade, és o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onividente." “Que as misericórdias divinas”, conclui Merchant, “cerquem o Papa Francisco para que ele se recupere rapidamente”.

Também na Índia, uma conhecida jornalista muçulmana, Rana Ayyub, escreveu um tuíte no qual diz estar “orando pela rápida recuperação do Papa Francisco”. “Sua compaixão inabalável, humildade e dedicação à paz”, acrescenta, "tocaram inúmeras vidas. Sua defesa da Palestina e seu compromisso com a justiça não serão esquecidos. Que Alá o abençoe e o fortaleça neste momento".

Francisco e a amizade com os muçulmanos

Do mundo muçulmano, outro sinal de proximidade chegou significativamente de Meca: foi feito pelo imame Yahya Pallavicini, da Comunidade Religiosa Islâmica Italiana (Coreis), que nos últimos anos participou de muitos encontros inter-religiosos promovidos pelo Papa Francisco. Tendo tomado conhecimento da piora do estado de saúde do Pontífice no momento em que ele liderava uma delegação de muçulmanos italianos para os ritos de peregrinação a Meca, Yahya Pallavicini divulgou um pequeno vídeo filmado em frente à “estação de Abraão”, uma teca que, de acordo com a tradição islâmica, contém as pegadas do patriarca. “Penso imediatamente em Francisco como um campeão do diálogo sobre a fraternidade e a amizade com os muçulmanos”, explica o imame Pallavicini. "Neste lugar, aqui, como muçulmanos italianos, também honramos o profeta Abraão, patriarca da adoração do Deus único, em cujo Nome praticamos a fraternidade entre cristãos e muçulmanos. Os melhores votos de paz e saúde ao Papa Francisco - conclui - que no ano do 60º aniversário da Nostra Aetate continua na esteira do diálogo iniciado por São João Paulo II em Assis em 1986". Lembrando que em poucos dias terá início o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos, a Coreis afirma que “nesses dias abençoados, tanto aqui em Meca quanto na Itália, lembremo-nos do Papa em nossas orações com o desejo de cura completa”.

Orações do mundo hindu

Leia também 25/02/2025 O Papa dormiu bem a noite toda A atualização desta manhã, 25 de fevereiro, da Sala de Imprensa do Vaticano sobre a saúde de Francisco.

Do mundo hindu, um apelo à oração veio de Rajan Zed, um clérigo que vive no Estado norte-americano de Nevada e é presidente da Sociedade Universal de Hinduísmo. Ele convidou todos os líderes religiosos de todas as denominações a invocar a “plena e rápida recuperação” do Papa Francisco. “Devemos invocar”, disse ele, “energia, paz e força para ele, para que possa continuar a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo e promover uma sociedade mais compassiva e inclusiva”, com sua “liderança visionária baseada na humildade, inclusão, coragem moral e orientação para o serviço”. Zed faz votos de que o Pontífice “possa continuar levando adiante seu ministério de construir pontes de paz, de defender os oprimidos e os pobres, de liberdade de religião, de alcance global, de diálogo inter-religioso, de coexistência pacífica, de enfatizar valores compartilhados e de buscar o bem comum”.

(com AsiaNews)