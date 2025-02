Estudantes de comunicação produzem curta-metragem sobre o Jubileu da Esperança

Inspirados pelo Jubileu da Esperança, alunos do curso de especialização em "Comunicação, Teologia e Cultura: teórico-prático" do Serviço à Pastoral da Comunicação (SEPAC Paulinas) com o Instituto São Paulo de Estudos Superiores (ITESP) realizam um curta-metragem no laboratório de vídeo. O filme apresenta uma narrativa que reflete a espiritualidade e o compromisso de colocar a comunicação a serviço da evangelização e transformação social.

Ir. Helena Corazza

O curso de pós-graduação “Comunicação, Teologia e Cultura: teórico-prático” realizou-se de 13 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP. Seu conteúdo teórico compreende três módulos em três eixos: Comunicação, Teologia e Cultura, na sequência da História, Teorias e Políticas de comunicação, aulas e orientações metodológicas para a elaboração de uma monografia científica e disciplinas práticas, que compreendem o pensar e o produzir. O curso é uma parceria entre o Serviço à Pastoral da Comunicação (SEPAC Paulinas) e o Instituto São Paulo de Estudos Superiores (ITESP). Os módulos são realizados nas férias escolares.

O módulo de janeiro com disciplinas teóricas na linha da História, como disciplinas práticas, ofereceu o laboratório de vídeo, realizado no período da tarde. Nele, os alunos, orientados por um professor revisitam tudo o que envolve a linguagem imagética, fazem exercícios de captação de imagens, discutem, escolhem o tema e elaboram, em grupo, roteiro e realização de um curta-metragem. A orientação da coordenação foi priorizar a filmagem pelo celular, uma vez que está nas mãos de todo agente pastoral, e que a edição também fosse assumida pelos alunos.

Para Danilo Andrade, seminarista da etapa discipular da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (ES), que está concluindo o curso de pós graduação, e já passou pelos três módulos, este último foi repleto de aprendizados e aprimoramento para todos que participaram das aulas. “A experiência é muito rica, principalmente no contexto atual, em que a Igreja precisa, cada vez mais, comunicar-se com as pessoas deste tempo e com as culturas de cada comunidade, de forma que a comunicação aconteça a partir de uma escuta atenta às necessidades de cada realidade e contexto”, completa. Danilo ainda ressalta que “com o estudo dos documentos da Igreja sobre comunicação e a trajetória da comunicação, foi possível perceber a presença do Espírito Santo, que sopra sobre os olhos da Igreja, iluminando a comunicação em todos os níveis. Esse caminho percorrido nos permite enxergar melhor o presente, valorizar as conquistas e sonhar com soluções para os novos desafios”.

Maria Fernanda Campos, secretária de comunicação da Diocese de Guaxupé (MG), também destaca: “a experiência que tive neste módulo foi muito enriquecedora. Na parte da manhã com os conteúdos voltados para a história fez com que voltássemos no tempo e vivêssemos toda a trajetória da comunicação. O estudo dos documentos da Igreja sobre comunicação, a linha cronológica dos acontecimentos e do desenvolvimento faz com que valorizemos todos o trabalho percorrido até chegar nos dias atuais. É possível também ver o grande valor e a importância da comunicação para a sociedade em geral”.

Kaylan Bettim Ton, seminarista da Teologia da Diocese de São Mateus (ES), que cursou o primeiro módulo, diz: “este curso é um espaço para adquirir conhecimentos sólidos que integrem fé, comunicação e cultura na minha missão pastoral”. Ele reconhece que “a comunicação é essencial para anunciar o Evangelho de forma criativa e acessível, promovendo uma vivência comunitária conectada. Este aprendizado fortalece minha vocação de serviço e me prepara para transmitir mensagens que inspirem as pessoas”. Kaylan faz parte do grupo que trabalhou a temática do Jubileu da Esperança. Para ele o laboratório de Vídeo “foi um momento rico em que produzimos um vídeo sobre o Ano Jubilar, com foco em evidenciar a Esperança que vem do próprio Jesus Cristo”. E evidencia o objetivo da produção: “teve como objetivo mostrar que, mesmo num mundo onde as pessoas perdem a esperança devido às suas lutas e dificuldades diárias, Jesus, por meio das pessoas e da Igreja, demonstra seu amor por cada um”.

O Frei Ricardo da Cruz, OFMConv, de Além Paraíba (RJ), afirma: “a experiência de fazer parte da turma de laboratório de vídeo do SEPAC foi uma oportunidade de aprender e colocar em prática as técnicas ensinadas pelo professor. Ao saber que deveríamos produzir um curta metragem, imediatamente nos veio a ideia de fazermos sobre o Jubileu 2025 com o tema ‘Peregrinos de Esperança’”. E continua seu relato: “foi um grande desafio montar o roteiro e fazer as gravações em tão pouco tempo. Sair às ruas para gravar o vídeo, foi como ser sinal de esperança nas ruas de São Paulo. O mais interessante foi a relação fraterna entre os membros do grupo que era composto por religiosos, seminarista, padres e leigos”. Frei Ricardo ainda conta que durante as gravações, com o enredo do curta, “tivemos a possibilidade de viver um pouco mais intensamente a espiritualidade do jubileu”. E a alegria de ver o vídeo finalizado: “ao vermos o curta finalizado tivemos a emoção de um trabalho concluído e a emoção de percebermos que a mensagem que gostaríamos de passar foi alcançada”. Seu apelo: “sejamos sempre esses Peregrinos de Esperança. Que a Esperança, que é o próprio Cristo, nos ajude a sermos esperança a todos os que se encontram sem esperança”.

Para Maria Fernanda, que já trabalha na área, “o laboratório de Vídeo foi um momento de aprendizado e aperfeiçoamento. A proposta da elaboração do vídeo final foi algo tocante e, para a finalização, preferimos utilizar os smartphones pois é algo que usamos no dia a dia e a maioria das produções que elaboramos e iremos elaborar será com o aparelho celular”. Ela destaca a edição como “um momento de união no grupo com troca de ideias, sugestões, aperfeiçoamento, em equipe. Isso fez com que o grupo desenvolvesse o trabalho todo em conjunto mostrando união e parceria”.

Mateus Willian Siedschiang, seminarista da Diocese de Joinville (SC), fala do processo de produção e seus personagens: “a gravação do vídeo sobre o Jubileu da Esperança foi uma experiência enriquecedora, unindo teoria e prática na comunicação de uma mensagem de fé e renovação. O curta retratou três personagens em situação de desesperança, e minha interpretação de Pedro, um ex-detento buscando recomeçar, permitiu explorar a complexidade da reinserção social e os desafios enfrentados por aqueles que tentam reconstruir suas vidas. Inspirados pelo chamado do Papa Francisco para que sejamos ‘peregrinos de esperança’, nosso grupo buscou demonstrar como a misericórdia e o acolhimento são essenciais nesse processo. Trabalhar um tema tão atual em nossa Igreja que é o Jubileu da Esperança, faz com que reflitamos sobre esse grande acontecimento mundial. Somos chamados a ser ‘Peregrinos de Esperança’ em nosso meio de atuação, principalmente, somos chamados a ser Comunicadores de Esperança.

Mateus evidencia também a necessidade de preparar-se para atuar: “Durante a produção, foi fundamental trabalhar a expressividade e a emoção para transmitir autenticidade à narrativa. A interação entre os personagens destacou diferentes acontecimentos de desesperança e, no final, de esperança, reforçando a importância de um olhar compassivo diante das dificuldades alheias. A ambientação e os recursos técnicos contribuíram para tornar o vídeo visualmente impactante, reforçando a mensagem de superação e reconciliação proposta pelo jubileu”. O pós-graduando ainda ressalta outro aspecto: “a comunicação foi um elemento central na construção do vídeo, tanto em sua forma visual quanto verbal. O Papa Francisco enfatiza que comunicar a esperança exige proximidade e empatia, princípios que guiaram a narrativa ao mostrar o processo de transformação dos personagens. As trilhas sonoras ajudaram a conectar a mensagem do jubileu com a realidade dos personagens e de muitos que enfrentam desafios semelhantes aos de Pedro, Luca e Maria”.

Danilo afirma que tanto nas disciplinas teóricas, quanto no laboratório de vídeo, “tivemos a oportunidade de aprender novas técnicas e aperfeiçoar talentos. Para o trabalho final dos grupos, escolhemos utilizar os smartphones para as gravações, pois, na realidade atual, esse é o instrumento mais acessível para a produção de vídeos, especialmente no âmbito pastoral das nossas comunidades eclesiais. As edições e a organização das ideias foram momentos de grande união no grupo, onde cada um contribuiu com suas ideias e experiências para a construção do produto final”. E conclui: “Na escolha da temática, fomos unânimes em trabalhar o Jubileu da Esperança, um tema riquíssimo que nossa Igreja está vivenciando com eventos em diversas partes do mundo. O vídeo nos recorda a importância de não fecharmos as portas do nosso coração para o perdão e a reconciliação com os irmãos. É tempo de Comunicar com o coração pulsante de amor, espalhando a esperança de Cristo Jesus”.

E Mateus conclui: “esta experiência reforçou a importância da comunicação como instrumento de evangelização e transformação social. O vídeo não apenas transmite uma mensagem cristã de esperança, mas também provoca reflexões sobre os desafios presentes na sociedade e nas famílias. Inspirados pelo Jubileu da Esperança, aprendemos que comunicar a fé é também construir pontes, levando luz àqueles que mais necessitam de um novo começo”.

Assista ao curta-metragem “2025: Peregrinos de Esperança”