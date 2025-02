Teve início Curso Bíblico com Dom Peruzzo no Santuário Perpétuo Socorro de Curitiba

Mais de 300 participantes acompanharam o primeiro encontro da formação, que segue até junho com encontros mensais.

Vatican News

Na noite de segunda-feira, 24 de fevereiro, teve início no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba (PR), o Curso Bíblico com Dom José Antônio Peruzzo, arcebispo de Curitiba e doutor em Ciências Bíblicas. A formação, composta por cinco encontros, tem como objetivo aprofundar o conhecimento das Escrituras e é voltada especialmente para agentes pastorais, movimentos e fiéis interessados em fortalecer sua caminhada na fé.

O encontro teve início com um momento especial de oração pela saúde do Papa Francisco, unindo os participantes em comunhão com toda a Igreja. Durante a oração, foi recitada a Oração do Ano Jubilar, pedindo a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro pelo Santo Padre. O redentorista Padre Joaquim Parron, CSsR, destacou o significado desse gesto:

“Como Igreja, também nós nos dirigimos de uma forma toda especial ao Senhor pedindo pela plena recuperação da saúde do Papa Francisco. Sua missão é um testemunho vivo de amor, misericórdia e unidade para todos nós. Confiamos à Mãe do Perpétuo Socorro essa súplica, certos de que ela intercede pelo Santo Padre.”

Dom Peruzzo

Com uma trajetória reconhecida na área bíblica, Dom Peruzzo é uma das grandes referências no ensino da Sagrada Escritura no Brasil. Em sua palestra de abertura, ele destacou a importância de uma leitura atenta e espiritual da Bíblia, reforçando que “a Palavra de Deus ilumina nossa fé e nossa missão. O estudo das Escrituras nos dá a oportunidade de compreender melhor o chamado de Deus para nossa vida, no seguimento de Jesus Cristo.”

Durante o primeiro encontro, mais de 300 participantes, entre religiosos e leigos, acompanharam a formação conduzida pelo arcebispo de Curitiba, que trouxe reflexões sobre a interpretação das Escrituras e sua vivência na fé cristã. Dom Peruzzo parabenizou os Missionários Redentoristas pela iniciativa de promover este curso de formação e educação da fé, reforçando o compromisso do Santuário Perpétuo Socorro em proporcionar um ambiente de aprendizado contínuo.

Participantes do encontro

O redentorista Padre Joaquim Parron, CSsR, ressaltou que esta é mais uma etapa do itinerário formativo promovido pelo Santuário Perpétuo Socorro: “O curso com Dom Peruzzo faz parte do itinerário de formação que estamos promovendo para fortalecer o conhecimento bíblico e espiritual dos fiéis. Nosso compromisso é promover encontros formativos como este aqui no Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro para que todos possam aprofundar sua fé e crescer na caminhada cristã.”

Os participantes também destacaram a importância desta formação. Para Conceição Barindelli, ministra da Eucaristia do Santuário, a experiência foi enriquecedora: “A primeira aula sobre o Evangelho de Lucas nos proporcionou uma introdução enriquecedora, revelando o profundo olhar mariológico do evangelista. Dom Peruzzo iniciou a formação de maneira dinâmica, situando e fixando os territórios de Lucas de forma envolvente. Ele também destacou o cuidado de Lucas com as mulheres e os idosos, além de trazer uma visão panorâmica dos dois volumes escritos por ele, nos instigando ainda mais para o próximo encontro.”

Participantes do encontro

O Curso Bíblico com Dom Peruzzo faz parte do cronograma formativo da Escola da Fé promovido pelo Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem oferecido diversas atividades formativas, incluindo cursos sobre liturgia, espiritualidade e estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica e os Documentos do Vaticano II. Este compromisso com a formação continuada reforça a missão evangelizadora dos Missionários Redentoristas e do Santuário, que busca ser um ambiente de acolhimento e aprendizado para todos os fiéis.

Próximos encontros:

2º encontro: 25/03/2025 das 19h às 21h

3º encontro: 22/04/2025 das 19h às 21h

4º encontro: 13/05/2025 das 19h às 21h

5º encontro: 17/06/2025 das 19h às 21h

Local: Centro Pastoral Santo Afonso Endereço: Rua Ubaldino do Amaral, 204, Alto da Glória, Curitiba/PR. Informações: (41) 3253-2031.

Para agendamento de entrevistas, entre em contato:

- Assessoria de Imprensa - Jornalista Fabiana Sá – Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – (41) 99131-6537.

Acesse: https://www.perpetuosocorro.org.br/noticias/noticias-do-santuario/curso-biblico-com-dom-per uzzo-tem-inicio-no-santuario-perpetuo-socorro-de-curitiba-2857/