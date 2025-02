Copiosa Redenção lança biografia do fundador padre Wilton Lopes

A obra foi escrita por jornalista catarinense e prefaciada pelo bispo emérito de Ponta Grossa, dom Sérgio Braschi.

Nas vésperas de completar um ano do falecimento do padre Wilton Moraes Lopes, CSsR, a Copiosa Redenção se prepara para o lançamento da primeira biografia de seu fundador, em um jantar em prol da promoção vocacional no dia 06 de março, em Ponta Grossa (PR). A obra, que tem como título “Força e Coragem - biografia do padre Wilton Moraes Lopes, o redentorista que fundou a Copiosa Redenção”, foi escrita pela jornalista Lydiana Rossetti e será publicada em parceria entre a Copiosa Redenção e a editora Santuário, dos padres redentoristas da Província de Aparecida (SP).

O diálogo para a produção do livro já estava acontecendo desde janeiro de 2024, com o agravamento do quadro de saúde de padre Wilton, que veio a falecer no dia 04 de março do ano passado. Com isso, a obra tornou-se ainda mais oportuna. Para Madre Tânia Azevedo, superiora geral das irmãs, a publicação desta primeira biografia é a garantia da história que não se perde. “Essa biografia nos garante que a Congregação e outras pessoas terão acesso à história e à vida do Padre Wilton. Conhecerão tantos detalhes que, caso demorasse mais, iriam se perder com o tempo”.

O livro

Com um pouco mais de 200 páginas, o livro reúne fotografias e histórias da infância até os últimos instantes de vida do sacerdote. Buscando contextualizar cada etapa da vida de Padre Wilton, a cultura e sociedade em que ele estava inserido, a autora trouxe fatos que mostram o sacerdote como um homem atento aos sinais do seu tempo.

Além de pesquisas históricas e documentais, a biografia foi construída a partir de entrevistas com familiares, amigos, confrades e filhos espirituais de Padre Wilton. “A escolha pelo nome força e coragem se deu por descobrir que essa era uma frase sempre dita por ele, que marcou seu velório e funeral. Mas também porque percebi essas duas virtudes intrínsecas em cada etapa da sua vida”, explica Lydiana.

Padre Wilton

Neto de garimpeiro de diamantes, filho do único farmacêutico da cidade e primogênito de seis filhos, Wilton Moraes Lopes deixou cedo o pequeno município de Tesouro, no interior do Mato Grosso. Com apenas 9 anos de idade, foi estudar no Colégio interno dos padres Salesianos, em Guiratinga (MT). Quando Dona Durvalina colocou o filho no internato, devido às suas peraltices, não imaginava que o contato diário com a vida religiosa fosse despertar nele o desejo de ser padre.

Aos 14 anos ele ingressou no Seminário da Congregação do Santíssimo Redentor, fato que ele alega ter sido intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os primeiros anos de estudo no seminário foram no sul do país. Realizou o noviciado em Tibagi (PR), emitiu os votos temporários em 05 de fevereiro de 1977. Recebeu a ordenação presbiteral em 09 de julho de 1983, em Rondonópolis (MT), das mãos de Dom Pastor Cuguejo, então bispo auxiliar, redentorista, de Assunção (Paraguai).

A forma como pregava e conduzia momentos de oração, ainda antes de se tornar sacerdote, era motivo para reunir centenas de pessoas em seus retiros de cura e libertação. Em 1987, conduziu uma oração em um retiro de jovens em Vitória (ES), lá viu uma jovem depositar sobre o altar um pequeno embrulho. Mais tarde descobriu que aquele embrulho continha drogas, esse fato lhe trouxe clareza sobre qual trabalho Deus o chamava desenvolver, com isso iniciou uma obra de recuperação de dependentes químicos.

Dois anos depois, fundou a Congregação das Irmãs da Copiosa Redenção Filhas de Maria Mãe da Divina Graça, em Ponta Grossa (PS), juntamente com três senhoras de mais de 50 anos, para trabalhar ardorosamente pela recuperação de homens e mulheres com dependência de álcool e outras drogas. De saúde frágil, vítima da diabetes e de pequenos AVCs, Padre Wilton faleceu em março de 2024, aos 67 anos, devido a uma sepse pulmonar que evoluiu para uma infecção generalizada. Ele deixou uma Congregação religiosa feminina, masculina e leigos consagrados vivendo o Carisma da Copiosa Redenção.

O lançamento

O lançamento do livro será durante um jantar em memória do sacerdote, na cidade de Ponta Grossa. Além dos religiosos e da autora, o evento já tem presença confirmada de Dom Bruno Elizeu Versari, bispo de Ponta Grossa, de Dom Sérgio Braschi, bispo emérito e amigo pessoal de Padre Wilton. Também estarão presentes autoridades civis, como Elizabeth Schmidt, prefeita de Ponta Grossa. A programação contará com a exposição dos quadros pintados por Padre Wilton, música ao vivo e sessão de autógrafos.

Serviço

● Lançamento do livro “Força e Coragem - biografia do Padre Wilton Moraes Lopes, o redentorista que fundou a Copiosa Redenção”

Quando: 06 de março de 2025

Horário: 20h

Local: Clube Ponta Lagoa (Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 116, centro - Ponta Grossa/PR)

Ingressos: R$ 60,00 (individual)

Informações sobre a biografia: (49) 98846-4720/jornalismocopiosa@gmail.com

Informações sobre o jantar: (42) 99124-2951 (Marley)