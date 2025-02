Consagrados Seculares do Brasil realizam Assembleia Geral

Porto Alegre (RS) sediou, entre os dias 14 e 16 de fevereiro de 2025, a XXVII Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil (CNISB), que reuniu consagrados e consagradas seculares de todas as regiões do país. O evento, alinhado ao Jubileu de 2025, teve como tema central “Peregrinos de Esperança, no Caminho da Paz!”, inspirando os participantes a refletir sobre sua missão em um mundo em transformação.

A assembleia foi marcada por momentos de partilha, formação, convivência fraterna e espiritualidade, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprofundar o entendimento sobre o chamado vocacional e a missão própria dos Institutos Seculares. Além disso, foram discutidos os desafios da vida consagrada secular e os projetos comuns da CNISB, fortalecendo os laços entre os institutos e promovendo maior unidade na missão.

Abertura e Celebração Inicial

A abertura do evento contou com as palavras de acolhida da presidente da CNISB, Moema Rodrigues Muricy, seguida pela Celebração da Santa Missa, presidida por Dom Juarez Albino Destro, RCJ, bispo auxiliar de Porto Alegre (RS). O momento inicial já evidenciou o espírito de comunhão e discernimento que permeou toda a assembleia.

Destaques da Programação

A programação foi composta por palestras, reflexões e debates que abordaram temas fundamentais para a missão dos Institutos Seculares. Entre os destaques:

1. “Peregrinos de Esperança, no Caminho da Paz”

Ministrada pelo Padre Guilherme Maia Junior, assessor do CMOVIC, a palestra de abertura refletiu sobre o tema central da assembleia, fundamentando-se nos documentos da Igreja Lumen Gentium, Gaudium et Spes e Provida Mater Ecclesia. A reflexão abordou o convite à santidade e à vivência dos conselhos evangélicos na vocação específica da vida consagrada secular, destacando os desafios e as esperanças próprios dessa forma de consagração.

O Padre Guilherme também enfatizou a questão vocacional, abordando a preocupação, os desafios, o cuidado e o acompanhamento das vocações no contexto atual. Ele ressaltou a importância de discernir e acolher os chamados de Deus em meio às complexidades do mundo moderno, incentivando os participantes a serem promotores ativos de uma cultura vocacional que inspire e apoie os jovens e adultos no seu discernimento vocacional.

Para encerrar, o palestrante citou as palavras do Papa Francisco: “A vossa vocação é fascinante, porque é uma vocação que está exatamente ali, onde se joga a salvação”. A citação reforçou a beleza e a relevância da missão dos consagrados seculares, chamados a testemunhar o Evangelho no coração do mundo, transformando realidades e sendo sinais de esperança e paz.

2. “Missão, um Chamado Vocacional”

Sob a condução da Irmã Regina da Costa Pedro, diretora das Pontifícias Obras Missionárias (POM), a palestra aprofundou a compreensão da missão como um chamado universal, iluminada pelas palavras do Papa Francisco, que convida os consagrados a serem “missionários da esperança entre os povos”. A Irmã Regina destacou as características essenciais da vocação das consagradas(os) seculares:

- Consagração e secularidade: praticando um apostolado de testemunho, de evangelização e de compromisso cristão na vida social.

- Presença profética: saber anunciar a palavra que Deus quer dizer ao mundo, dizer o que Deus deseja anunciar ao mundo, agindo no mundo.

- Estar “dentro” do mundo: estar no mundo não apenas como uma condição sociológica, mas como uma realidade teológica que permite estar atento, ver, ouvir, compadecer-se e alegrar-se com o mundo.

- Presença transformadora: uma forma evangélica de estar presente na Igreja e no mundo, como semente, fermento. Desejo de participar na transfiguração da realidade.

- Antenas receptoras e transmissoras: das necessidades e esperanças da humanidade, levar Jesus ao mundo e tornar o mundo presente na Igreja.

A palestra reforçou o objetivo da CNISB: animar, promover, aprofundar e atualizar a Vida Consagrada Secular e sua missão, destacando o chamado a ser sal da terra e luz do mundo, transformando realidades a partir de uma presença discreta, mas profundamente significativa.

3. “Vida Consagrada: Perspectivas Vocacionais e Desafios”

Apresentada por Dom Ângelo Ademir Mezari, Arcebispo da Arquidiocese de Vitória no Espírito Santo e referencial da CNBB para a Vida Consagrada e os Ministérios Ordenados, a palestra discutiu os desafios e perspectivas da vida consagrada diante das transformações sociais e tecnológicas do mundo contemporâneo.

Além das palestras, a programação incluiu algumas atividades complementares como a discussão e votação de propostas para a reforma do Estatuto da CNISB; sobre as missões próprias dos Institutos Seculares no Brasil e no exterior; acompanhamento dos projetos em andamento da CNISB, voltados para Vocação-Formação, Evangelização-Missão e Sócio-transformador-Profecia e a aquisição no futuro de uma sede própria da Conferencia.

Um Marco de Comunhão e Discernimento

Em sintonia com o espírito sinodal, a assembleia buscou escutar o Espírito Santo e discernir novos horizontes, mantendo-se fiel à vocação e à missão dos Institutos Seculares. Moema Muricy, presidente da CNISB, destacou: “Este encontro reafirma nosso compromisso de ser um testemunho profético na Igreja e na sociedade, anunciando o Evangelho de Cristo e seu Reino de santidade, esperança, justiça e paz.”

Encerramento

O evento foi concluído com a Celebração da Santa Missa, presidida pelo Cardeal Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da CELAM e da CNBB. O momento final reforçou o sentido de unidade e missão compartilhada entre os participantes, encerrando a assembleia como um marco significativo na caminhada dos Institutos Seculares do Brasil.