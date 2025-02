COMISE celebra 40 anos com lançamento de hino oficial e anuncia Congresso

O Conselho Missionário de Seminaristas (COMISE) celebrou seus 40 anos lançando o hino oficial “No coração da tua Igreja, somos o amor”, composto por Dom Pedro Brito Guimarães e Pe. Wallison Rodrigues. O 5º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas (5COMINSE) ocorrerá em julho de 2025, em Teresina, fortalecendo a formação missionária. O hino e materiais estão disponíveis online para incentivar a participação e celebração.

Vatican News

Em comemoração aos seus 40 anos de história, o Conselho Missionário de Seminaristas (COMISE) lançou o hino oficial do ano celebrativo, intitulado “No coração da tua Igreja, somos o amor”. A composição do hino é de Dom Pedro Brito Guimarães e a música de Pe. Wallison Rodrigues. A canção servirá como trilha sonora para as celebrações deste ano, com destaque para o 5º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas (5COMINSE). O hino reflete o compromisso dos seminaristas com a missão da Igreja e celebra quatro décadas de dedicação à formação missionária.

Segundo Dom Pedro Brito Guimarães, o processo de composição do hino foi realizado no espírito da vida dos seminaristas da atualidade. “Pensamos numa música que fosse assim, bem do espírito de hoje. E trouxe de Santa Teresinha a imagem que nós somos filhos da Igreja, no coração da Igreja nós nascemos. E depois eu peguei os Evangelhos vocacionais: o Evangelho do Barco, o Evangelho do Livro do Campo, do Semeador, do Fermento na Massa, do Bom Pastor. Espero que essa mensagem chegue a você, com a música e com todas as imagens, para que a gente possa se animar” destacou o autor do hino.

Congresso em Teresina

Dentro de sua proposta formativa, o COMISE anuncia que o 5º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas (5COMINSE) será realizado de 21 a 27 de julho de 2025, em Teresina (PI). Este será um momento especial para aprofundar a reflexão sobre o tema do ano celebrativo e fortalecer os laços entre os seminaristas de todo o Brasil.

Em breve, serão divulgadas mais informações sobre a programação do congresso, conferencistas e início das inscrições. Fique atento aos canais de comunicação do COMISE e das Pontifícias Obras Missionárias e prepare-se para celebrar conosco este momento especial de fé e missão!

Hino oficial já disponível

O hino que celebra os 40 anos do COMISE já pode ser acessado em sua versão completa, incluindo letra, música e partitura. A organização convida todos a se unirem em oração e a entoarem juntos esse hino especial. O material está disponível por meio do link oficial.

Sobre o COMISE

O Conselho Missionário de Seminaristas (COMISE) é um organismo que tem como objetivo promover a animação missionária entre os seminaristas do Brasil, despertando vocações missionárias e fortalecendo o compromisso com a evangelização. Presente em todo o país, o COMISE realiza diversas atividades, como encontros, congressos e projetos missionários, buscando formar seminaristas comprometidos com a missão da Igreja.

Por: COMISE Brasil