Igreja no Brasil realiza tempo de oração pelo Papa Francisco

Iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), convida fiéis e comunidades brasileiras a viverem tempo especial de oração, sobretudo nas celebrações, com uma intenção especial pelo pontífice.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Um tempo de oração pela plena recuperação do Papa Francisco. É isto que a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) propõe para as comunidades de todo o país. A proposta foi comunicada por meio de uma carta, enviada ao episcopado brasileiro na última quarta-feira (19). Na missiva, há ainda a sugestão de momentos de oração pelo pontífice em celebrações.

“Convido a todos a unir corações, rezando em prol da saúde do nosso querido Papa Francisco. Como Igreja também nós nos dirigimos de uma forma toda especial ao Senhor, pedindo pela pronta recuperação de sua saúde”, enfatiza o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler.

A carta recorda a possibilidade de aproveitar as Celebrações da Palavra e da Eucaristia como momentos privilegiados para o incentivo deste momento de oração. Sugere-se ainda a inserção de uma intenção na Oração dos Fiéis em todas as celebrações, escrita pela Comissão Episcopal de Liturgia da CNBB: Senhor Deus, vosso servo, o Papa Francisco, tornou-se para nós "testemunha dos sofrimentos de Cristo". Nós vos suplicamos, vinde em seu auxílio, aliviando suas dores, na esperança da pronta recuperação da sua saúde, para continuar nos confirmando na fé.

O tempo de oração se insere ainda no contexto da festa da Cátedra de São Pedro, celebrada no próximo sábado (22). A comemoração litúrgica, que remonta ao século III, recorda a missão que Jesus confiou a Pedro, confiada hoje a Francisco, que sucede o Príncipe dos Apóstolos.

“Uma oportunidade ainda mais especial para rezarmos por Pedro, pelo Papa. Unamos corações, elevemos nossa oração aos céus pela recuperação de nosso Papa Francisco”, convida Dom Jaime.

Além da sugestão proposta para as celebrações, os fiéis são convidados a rezar pela saúde do pontífice também em suas orações pessoais. Esta é também uma forma de acolher o pedido feito sempre pelo Santo Padre, que desde o início de seu pontificado pede: “não se esqueçam de rezar por mim”.