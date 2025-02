CNBB: Encontro Nacional reúne representantes de 12 movimentos e serviços eclesiais

. O encontro é promovido pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e tem o objetivo de promover o diálogo e a comunhão entre aqueles que trabalham junto à evangelização das famílias.

Mais de 30 pessoas, representando diversos movimentos, serviços e realidades da Igreja Católica no Brasil, participaram, neste sábado (22), da 6ª edição do Encontro Nacional com os Movimentos e Serviços Eclesiais, em Brasília. O encontro é promovido pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e tem o objetivo de promover o diálogo e a comunhão entre aqueles que trabalham junto à evangelização das famílias.

O evento foi realizado na sede da Secretaria Executiva Nacional da Pastoral Familiar (Secren) e começou com a celebração da Santa Missa, presidida por dom Moacir Silva Arantes, bispo de Barreiras (BA) e membro da Comissão Vida e Família. Durante a homilia, ele ressaltou a festa celebrada neste sábado – Cátedra de Pedro – e destacou a missão à qual Deus chamou a cada um a partir do batismo.

“Pedro é aquele que conduz a comunidade, mas não faz sozinho. Porque a Igreja não pertence a uma pessoa. Ela pertence a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. Nós temos uma relação de pertença à Igreja, não de posse”, destacou o bispo. “É uma realidade que serve para todos nós: ninguém nasce padre, bispo, pai, mãe ou filho de Deus. Somos batizados e assumimos atitudes que recebemos da Igreja. Uma graça para o exercício do serviço”, completou.

Dom Moacir motivou os participantes a dar continuidade nas ações executadas por meio dos movimentos e pastorais. “O missionário faz porque é a missão dele – com alegria e as vezes até com raiva. O pai e a mãe são missionários da vida das suas crianças e faz parte do seu ser”, apontou o bispo.

Após a celebração da Santa Missa, os diferentes movimentos e serviços eclesiais se apresentaram aos demais participantes, mostrando os materiais utilizados na evangelização das famílias. “Não para uma formação que estamos reunidos. É um encontro para nos escutarmos uns aos outros, termos esse diálogo para crescermos juntos. Esse momento é para termos Jesus como referência e partilharmos, estarmos em comunhão com a Igreja”, enfatizou o assessor da Comissão Vida e Família, padre Rodolfo Chagas Pinho.

Visita à CNBB

Na sequência, o grupo de representantes dos movimentos e realidades da Igreja no Brasil visitou a sede da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), também em Brasília. Lá, foram recebidos pelo padre Leandro Megeto, subsecretário-geral adjunto da CNBB, que apresentou todo um panorama da atuação da entidade no país. “Estamos todos a serviço da Igreja no Brasil. Tudo o que fazemos aqui está a serviço para que se coloque em prática a decisão da assembleia geral. Espero que sintam se em casa na sede da CNBB”, disse.

Gestos concretos

Ao final do encontro, dois gestos concretos foram realizados na intenção de destaca a importância do Ano Jubilar e de colocar os trabalhos propostos para este nas mãos de Deus. Por isso, os participantes foram convidados a plantarem uma árvore na sede da Secren no intuito de que tanto o encontro, como a planta cresça e dê frutos nos próximos anos. Para concluir, os participantes rezaram um terço na intenção da evangelização das famílias brasileiras e na realização do Jubileu deste ano.

Fonte: Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)