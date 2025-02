CNBB: “Carta ao Papa Francisco”

Presidência da CNBB expressa agradecimento ao Papa Francisco pela acolhida em audiência, em Roma, no último dia 6 de fevereiro. “Elevamos nossas preces ao Bom Deus por sua pronta recuperação.

A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou neste sábado, 15 de fevereiro, uma “Carta ao Papa Francisco” em agradecimento pela acolhida do Santo Padre em audiência no último dia 6 de fevereiro, no Vaticano. De 4 a 10 de fevereiro deste ano, cumprindo uma tradição, a presidência da CNBB foi recebida em audiências nos Dicastérios da Santa Sé, em Comissões e pelo Papa Francisco. Na série de audiências, a presidência da CNBB apresentou ao Santo Padre e aos Dicastérios o processo de Evangelização promovido pela Igreja no Brasil, incluindo o relatório: “CNBB 2024 – No caminho sinodal, rumo ao Ano Jubilar”.

“Agradecidos pelo acolhimento paterno quando de nossa audiência com Vossa Santidade no último dia 06 de fevereiro e, em nome dos Bispos do Brasil, manifestamos nossa comunhão fraterna e orações, expressando nossa profunda solidariedade neste momento em que Vossa Santidade se encontra em tratamento de saúde”, diz um trecho do documento.

Orações e cuidado

Na carta, a presidência da CNBB além do agradecimento pela acolhida em Roma, manifesta também a sua proximidade e cuidado ao Santo Padre, reconhecendo estar ciente de sua internação no hospital Agostino Gemeli para tratamento da bronquite.

“Elevamos nossas preces ao Bom Deus por sua pronta recuperação. (…) Em nossas comunidades espalhadas por todo o Brasil, o povo de Deus une-se em orações fervorosas, suplicando ao Senhor que lhe conceda saúde renovada e forças para continuar sua missão apostólica. Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, interceda junto a seu Filho pela sua pronta restauração”, diz o documento.

A presidência da CNBB reafirma também, no documento, a sua comunhão e obediência ao Sucessor de Pedro, “renovando nosso compromisso de caminhar juntos na construção de uma Igreja cada vez mais sinodal, missionária e misericordiosa”.

Veja a íntegra do documento:

Carta da Presidência da CNBB ao Santo Padre, o Papa Francisco

Fonte: Willian Bonfim - CNBB